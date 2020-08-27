Türk ulusunun kanıyla yazdığı Sakarya Zaferi'nin mevzileri havadan görüntülendi Türk tarihinin en önemli savaşlarından olan ve Türklerin büyük bir zafer kazandığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin mevzileri, zaferin 99'uncu yıl dönümünde havadan görüntülendi.

Türk tarihinin en önemli savaşlarından olan ve Türklerin büyük bir zafer kazandığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin mevzileri, zaferin 99'uncu yıl dönümünde havadan görüntülendi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan savaşın izleri halen Ankara'nın Polatlı ilçesinde görülebiliyor.

23 Ağustos'ta Yunanlıların taarruzuyla başlayan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu galip gelmişti. Türk tarihine yön veren savaşlardan biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin mevzileri, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde havadan görüntülendi. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü ve Polatlı Tarih Kültür Araştırmalar Dernek Başkanı emekli Albay Kadim Koç da İhlas Haber Ajansı'na (İHA) mevzilerle ilgili yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

"Burası Çanakkale'ye benzer bir alana dönüştürülecek"

Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği alanların Milli Park olmasına yaptığı çalışmalarla katkı sağladığını ifade eden Koç, "Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Polatlı'nın tarihi dokusunu insanlara tanıtan önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Sakarya Meydan Muharebesi, 2015 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş durumda. Bu kısa süre içerisinde birçok yerde şehit mezarına ulaşıldı. Birçok şehitlik yapıldı, şehitlikler onarıldı. Çalışmalar daha devam edecek. Burası Çanakkale'ye benzer bir alana dönüştürülecek. Burada mevziler de var. Bu mevziler büyük bir dokuyla önümüze çıkıyor. Bir buçuk metre duvarlar halen olduğu gibi duruyor" dedi.

"100'üncü yıl dönümünde Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'un sahiplenilmesini ve bu projelerin canlandırılmasını istiyoruz"

Sakarya Meydan Muharebesi'nin muharebe alanlarını ortaya çıkarırken bir hedefleri olduğunu ifade eden Koç, bu alanların herkes tarafından bilinen alanlara dönüştürülmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Diriliş Yolu Projesi'ni çok önemsediklerini belirten Koç, 106 kilometrelik yürüyüş alanı yapılacağını ifade etti. Bu alanların bir hafıza deposu olduğunu söyleyen Koç, "10 binlerce insanın gelip yürüyebileceği bir rota olacağını düşünüyoruz. Bu alanlarda yürüdüğünüzde savaşı ölümsüzleştirmiş oluyorsunuz. Bizler 100'üncü yıl dönümünde Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'un sahiplenilmesini ve bu projelerin canlandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin dünyanın en uzun meydan muharebesi olduğunun altını çizen Koç, "Bu savaşın tabii ki öncesi var. İzmir'den itibaren topraklarımızı adım adım işgal ederek Polatlı Haymana'ya gelen düşmanı durduğumuz yer, artık burası son kaleydi. Burası kaybedilmiş olsaydı Ankara işgal edilmiş, böylelikle filizlenen milli mücadele merkezi yok olacak, belki Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Bu topraklara karşı bir borcumuz var, mutlaka ödememiz gerekiyor. Bu savaşı halkımız öğrendikçe bu savaşın ne kadar büyük olduğunu görecektir. Bu savaşta dünya harp tarihine örnek teşkil edecek hususlar var. Sakarya Meydan Muharebesi 7'den 70'e herkesin mücadele ettiği bir savaş. İnsanımız elinde avucunda ne varsa bu savaşın son şans olduğunu bildiği için her şeyini vermeye çalışıyor. Elindeki demirini, ambarındaki buğdayı ordunun emrine vermeye çalışıyor. Savaş kazanıldıktan sonra biz kazanabiliriz, biz başımıza üşüşen leş kargalarını kovalar, vatanımızı temizleyebiliriz inancı bizlere yerleşiyor. Büyük Taarruz'un hazırlıkları yapılıyor sonrasında. Bu destanı halkımıza, gelen konuklarımıza tanıtmaya çalışıyor ve bu topraklara olan borcumuzu bunu yaparak anlatmaya çalışıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA