Türk Uçurtma Takımı Hindistan'da Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - Türk Uçurtma Takımı, Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti.

İstanbul Uçurtmacılar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı ve Türk Uçurtma Takımı Kaptanı Mehmet Naci Aköz başkanlığındaki Türk Uçurtma Takımı, 8-13 Ocak tarihleri arasında Ahmedabad Eyaleti Hükümeti Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve 7 şehirde düzenlenecek Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılacak.

Türk Uçurtma Takımı festival süresince uçurtma gösterileri ve atölyeler gerçekleştirecek. Türk Takımı festivalde, İstanbul Uçurtma Müzesi koleksiyonunda bulunan 15 uçurtma ile mücadele ederken, bu uçurtmalardan birisi de dünyanın en büyük 5. bayrak uçurtması olarak kabul edilen 10 metreye 6 metre ölçülerindeki Türk bayrağı uçurtması olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Uçurtma Takımı Kaptanı Mehmet Naci Aköz, gittikleri her ülkede dev boyutu ile havada süzülen Türk bayrağı uçurtmanın herkesin ilgisini çektiğini ifade etti.

Festival kapsamındaki atölyelerde Hindistanlı çocuklara Türk bayraklı uçurtmalar yaptıracakların belirten Aköz, "Ülkemize dönüşte de farklı ülkelere ait onlarca uçurtma ve uçurtma ile ilgili ürünler getirerek, ülkemizdeki tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden birisi olan İstanbul Uçurtma Müzesi koleksiyonuna katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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