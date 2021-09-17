Türk turizminin fotoğrafçısı gazeteci Halil Tuncer, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk turizminin fotoğrafçısı gazeteci Halil Tuncer, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Türk turizminin fotoğrafçısı gazeteci Halil Tuncer, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren turizm gazetecisi Halil Tuncer (82), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren turizm gazetecisi Halil Tuncer (82), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tuncer'in cenazesi İstanbul'dan yakınları tarafından vefat ettiği hastaneden alınarak Burhaniye'ye getirildi.

Tuncer'in için, Yeni Mahalle Camii'nde Cuma namazına müteakiben cenaze namazı kılındı.

Tuncer'in yeğeni Semih Tuncer ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Tuncer'in cenazesi Börülceköy Mezarlığında defnedildi.

Bekar olan, Halil Tuncer, "Fotoğraflarla Türkiye" adıyla 22 ülkede sergi açmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına katıldığı Danimarka'da düzenlenen poster yarışmasında Halil Tuncer'ın çektiği "Nemrut Dağı" fotoğrafı dünya ikincisi olmuştu.

Tuncer'in yeğeni Semih Tuncer AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının Türk turizmine fotoğraflarıyla büyük katkısı olduğunu söyledi.

Halil Tuncer'in kendileri için çocukluklarından beri çok önemli olduğunu ifade eden Tuncer, "Çok severdik kendisini ailecek. Çok temiz kalpli birisiydi. Biz kendisinden çok şey öğrendik insanlık adına. Halil amcam şu anda vefat etti, inşallah geçmişteki çalışmalarını değerlendirip kimsesiz çocuklar için onun isteği üzerine kullanacağız. O kimsesiz çocuklara hep bir şeyler bırakmak istemişti. Onu yaşatacağız inşallah." dedi.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Gökhan Çıra Gülşen Farah Zeynep Abdullah
Spor Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Tahir Büyükakın Recep Tayyip Erdoğan Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk turizminin fotoğrafçısı gazeteci Halil Tuncer, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:09:01. #1.12#