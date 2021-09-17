Türk turizminin fotoğrafçısı gazeteci Halil Tuncer, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren turizm gazetecisi Halil Tuncer (82), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tuncer'in cenazesi İstanbul'dan yakınları tarafından vefat ettiği hastaneden alınarak Burhaniye'ye getirildi.

Tuncer'in için, Yeni Mahalle Camii'nde Cuma namazına müteakiben cenaze namazı kılındı.

Tuncer'in yeğeni Semih Tuncer ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Tuncer'in cenazesi Börülceköy Mezarlığında defnedildi.

Bekar olan, Halil Tuncer, "Fotoğraflarla Türkiye" adıyla 22 ülkede sergi açmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına katıldığı Danimarka'da düzenlenen poster yarışmasında Halil Tuncer'ın çektiği "Nemrut Dağı" fotoğrafı dünya ikincisi olmuştu.

Tuncer'in yeğeni Semih Tuncer AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının Türk turizmine fotoğraflarıyla büyük katkısı olduğunu söyledi.

Halil Tuncer'in kendileri için çocukluklarından beri çok önemli olduğunu ifade eden Tuncer, "Çok severdik kendisini ailecek. Çok temiz kalpli birisiydi. Biz kendisinden çok şey öğrendik insanlık adına. Halil amcam şu anda vefat etti, inşallah geçmişteki çalışmalarını değerlendirip kimsesiz çocuklar için onun isteği üzerine kullanacağız. O kimsesiz çocuklara hep bir şeyler bırakmak istemişti. Onu yaşatacağız inşallah." dedi.