Türk turizminin duayen isimlerinden Şinasi Hurda, vefat etti.
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Türk turizminin duayen isimlerinden Şinasi Hurda, vefat etti.

26.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:38
Türk turizminin duayen isimlerinden Şinasi Hurda, vefat etti.

Türkiye turizminin duayen isimlerinden Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanlığı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan yardımcılığı yapan Şinasi Hurda, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye turizminin duayen isimlerinden Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanlığı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan yardımcılığı yapan Şinasi Hurda, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tourism Today olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Kaynak: Tourism Today

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