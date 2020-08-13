Türk turizminin başkenti, dünyanın açık hava müzesi: Antalya
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk turizminin başkenti, dünyanın açık hava müzesi: Antalya

Doğa ve tarihin eşsiz bir uyum içinde bütünleştiği "açık hava müzesini" andıran Antalya, tatilciler kadar tarih meraklılarını da kendisine hayran bırakıyor.

Türk turizminin başkenti, dünyanın açık hava müzesi: Antalya
13.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:05

Doğa ve tarihin eşsiz bir uyum içinde bütünleştiği "açık hava müzesini" andıran Antalya, tatilciler kadar tarih meraklılarını da kendisine hayran bırakıyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamasıyla "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, tarih boyunca da uğrak bir bölge olarak öne çıkıyor. Geçmişte Likya ve Pamfilya gibi antik uygarlıkların yanı sıra çok sayıda devletin de egemenliğinde kalan Antalya'da yaklaşık 20'si düzenlenmiş, 50'den fazla antik yerleşim bulunuyor.

Tarih meraklılarının görmeden geçmemesi gereken ören yerlerinin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesiyle tekrar gündeme gelen Patara Antik Kenti yer alıyor. Kaş'a 30 dakika mesafedeki Patara, barındırdığı tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra eşsiz kumsallarıyla da görenleri etkiliyor.

Demokrasinin ilk örneklerinden kabul edilen Likya Meclis Binası ve deniz feneri kalıntıları kentteki dikkati çeken eserlerin başında geliyor.

Kaş'ın Kınık Mahallesi yakınlarında yer alan ve antik dönemde Likya'nın başkentliğini yapan Ksanthos Antik Kenti ise Likya kültürüne özgü dikme mezar anıtlarıyla göze çarpıyor.

Patara'da doğan, yaşamının büyük bölümünü Demre'de geçiren Noel Baba olarak bilinen Aziz Nicholaus için ilçede yapılan Noel Baba Kilisesi de ilgi çeken tarihi mekanların başında geliyor.

Myra Antik Kenti'nin limanı olan Andriake de bölgeye gidenler için görülmesi gereken yerlerden. Likya Uygarlıkları Müzesi'nin de kurulu olduğu alanda antik dönem liman kalıntılarını inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, müzede de Likya bölgesi kalıntılarını yakından görme imkanını buluyor.

Yolu Kumluca'ya düşenler ünlü yardımsever Opramos'un memleketi Rhodiapolis'i gezerek tiyatrosu, hamamı, Opramos anıtı, kilisesi, nekropolleri ve çok sayıda su sarnıcı arasında tarihe yolculuğa çıkıyor.

Hamamları, su sarnıçları, kaya mezarları ve lahitleriyle dikkati çeken Arykanda Antik Kenti ise Finike-Elmalı kara yolunun 30. kilometresinde yer alıyor. Antik mimari açısından çok iyi korunmuş bir ören yeri olan Arykanda da bölgeye yolu düşen tarih meraklılarının görmeden geçmek istemediği kentler arasında yer alıyor.

Kemer'deki Phaselis Antik Kenti de Likya'nın önemli ticari limanları arasında bulunuyor. Geniş ve görkemli bir caddenin, tiyatro, agora gibi pek çok kalıntının görülebileceği şehir, eşsiz deniziyle de ziyaretçilerini büyülüyor.

Antalya şehir merkezinde bulunan Perge Antik Kenti ise tarihi, görkemli sütunları ve halen devam eden kazılarıyla meraklıların bir nefeste gezeceği antik kentler arasında.

Yurt dışına kaçırılan ve çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Yorgun Herakles heykeli ve Herakles Lahti ile anılan kent, çok sayıda heykel ve sanat eserinin bulunduğu önemli ören yerleri arasında yer alıyor. Perge'den çıkarılan eserlerin önemli bir kısmı Antalya Müzesi'nde görülebiliyor.

Tatilini kent merkezinde geçirenler ise antik dönem, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan Kaleiçi'nin dar sokaklarını keşfedip Yivli Minare, Şehzade Korkut Cami, surlar, Hadrianus Kapısı, Osmanlı ve Rum mimarisinin izlerini taşıyan evleri görebiliyor.

Konumu itibariyle "kartal yuvasını" andıran Termessos Antik Kenti de mutlak görülmesi gereken yerler arasında. Büyük İskender'e teslim olmamasıyla bilinen antik kenti ziyaret edenler, görkemli yapısı ve konumuyla çağının en büyük ordusuna direnebilen şehri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Side ve Aspendos antik kentleri de ait oldukları dönemde kilit rol oynayan yerleşimler arasında yer alıyor.

Side Müzesi de tarih meraklıları tarafından sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Side Antik Kenti'ndeki Apollon Tapınağı kalıntıları özellikle gün batımında ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Yontmataş devrine açılan kapı: Karain Mağarası

Şehir merkezindeki Karain Mağarası da ziyaretçilerini Yontmataş devrine yolculuğa çıkarıyor. Çevresinde gergedan, fil, su aygırı gibi hayvanlara ait kalıntılar da bulunan mağarada, on binlerce yıllık el baltası gün yüzüne çıkarıldı.

Bulunan eserlerin önemli bir kısmının Antalya Müzesi'nde sergilendiği mağara, insanlık tarihinin bilinen ilk dönemlerini merak edenler için bulunmaz mekanlar arasında yer alıyor

"Profesyoneller için müthiş bir araştırma alanı"

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Nevzat Çevik, AA muhabirine, Antalya gibi çok az bölgenin bu kadar zenginliğe bir arada sahip olduğunu, olanların da yine Anadolu'da yer aldığını söyledi.

Antalya'nın 500 bin yıllık tarihi derinliğe sahip olduğunu, her dönemden yaşam kalıntılarının bulunduğunu vurgulayan Çevik, "Karain'deki prehistorik yaşamdan, dağlık Likya'daki Protohistorik izlere, klasik dönem Helenistik dönemden Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar her dönemin anıtsal hikayeleriyle dolu Antalya. Bu dönemsel kalıntılar çok yerde üst üste binerek katmansal bir zenginlik oluşturmaktadır." diye konuştu.

Antalya'nın tarih meraklıları için muhakkak gezilmesi gereken yerlerin başında geldiğini ifade eden Çevik, şöyle devam etti:

"Antalya, uzmanlar ve profesyoneller için müthiş bir araştırma alanıdır. Bir ilden öte, her dönemin arkeolojik kalıntıları ve çok özel doğasıyla ölmeden mutlaka görülmesi gereken apayrı bir yerdir. Perge gibi Pamfilya metropolleri, Phaselis, Olympos, Limyra, Myra gibi Likya metropolleri, Termessos gibi Pisidya'nın en büyük kenti ve bunlarla aynı coğrafyayı paylaşan yüzlerce orta ve küçük ölçekte antik yerleşim yer alıyor. Bulgular sadece karada değil, sularda da devam etmektedir."

"Dünyada aynı özelliklerde çok az kent var"

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ise Antalya'nın bin yıllar önceye dayanan medeniyetlerin yaşam sürdüğü bir coğrafyada kurulu olduğunu, bu zenginliğini misafirleriyle cömertçe paylaştığını kaydetti.

Vakıf olarak kendilerinin de yaptıkları etkinlikler ve projelerle buna dikkat çektiklerini belirten Ege, "Turizm olgusunun bir kültür transferi olduğundan yola çıkarak, özellikle yurt dışından gelen misafirlere geçmişlerini de Antalya'da bulabileceğini, uygarlıkları tanıyabilecekleri bir noktaya geldiklerini anlatıyoruz." dedi.

Antalya'nın kültür, tarih, doğa ve denizin iç içe geçtiği eşsiz bir destinasyon olduğunu vurgulayan Ege, dünyada aynı özelliklerde çok az kent olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Magazin
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı Güncel
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar 3. Sayfa
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Merih Demiral'ın takım arkadaşı Matthijs de Ligt, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Merih Demiral'ın takım arkadaşı Matthijs de Ligt, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Sabah Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Türk turizminin başkenti, dünyanın açık hava müzesi: Antalya - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 11:08:45. #1.14#
title