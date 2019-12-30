Türk turizm sektörü temsilcileri 2020'de çift haneli büyüme bekliyor

30.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:20

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 2020'de ülke genelinde sektörün çift haneli büyümesini beklediklerini belirterek, "Bu seneki yüzde 15'lik artışın gelecek sene de devam edeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Çorabatır, AA muhabirine, Türkiye'nin kısa sürede hedeflediği rakamlara ulaşmaya başladığını söyledi.

Sektör olarak 2019'da büyüme beklediklerini ve bu beklentinin sevindirici nitelikte sonuçlandığını vurgulayan Çorabatır, Türkiye'ye gelen turist sayısının 51 milyonun üzerine çıktığını hatırlattı.

Ülke genelinde yüzde 15'lik bir artış olduğuna ve 2019'daki hedeflere ulaşıldığına dikkati çeken Çorabatır, çift haneli büyümenin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Çorabatır, 2018 rakamlarının bu yılın 10. ayında yakalandığına değinerek, bunun da önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Turizmdeki büyümeyi ülke genelindeki her bölgenin hissettiğini aktaran Çorabatır, Türkiye genelinde turist sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

En fazla turist artışı Antalya'da oldu

Çorabatır, turist sayısında en fazla artışın Antalya'da olduğunu, kentin 16 milyon turisti ağırladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her hafta Antalya, rekor kırarak yoluna devam etti. Ege'de de İstanbul'da da gözle görülür nitelikte büyüme oldu. Gelecek sene İstanbul'da da çift haneli büyümeyi bekliyoruz. Kültür turlarında da Kapadokya, Mardin, Diyarbakır, Pamukkale, Karadeniz ciddi talep almaya başladı. Turizm, topyekun yükselme dönemine girdi. Bunu çok iyi bir fırsata dönüştürmemiz lazım."

Dünyada çok büyük ticaret savaşları yaşandığına işaret eden Çorabatır, bu durumdan etkilenmeyen tek sektörün turizm olduğunun altını çizdi.

2020'de de bu yıla paralel bir büyüme tahmin ettiklerini anlatan Çorabatır, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının reklam ve tanıtımlarıyla yine iyi bir yıl geçirmeyi bekliyoruz. 2020'de ülke genelinde çift haneli bir büyüme bekliyoruz. Bu seneki yüzde 15'lik artışın gelecek sene de devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Çorabatır, Türkiye'nin en fazla Rusya ve Almanya'dan turist çektiğini, bu yıl Polonya'dan da ciddi artış olduğunu aktardı.

Thomas Cook'un iflasına rağmen İngiliz pazarında da bir artış olduğu bilgisini veren Çorabatır, diğer ülkelere göre Türkiye'nin bu pazardan daha fazla pay alacağını dile getirdi.

Tüm pazarlarda en az yüzde 10'luk artış öngörülüyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da nevruz tatilinde beklenen turistin gelmemesi ve Thomas Cook'un iflasına rağmen sektör olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Antalya'da üst üste rekorlar kırıldığına değinen Atmaca, "Çok iyi bir yıl geçirdik. 2020 de iyi başladı. İngiliz pazarına ilişkin endişelerimiz vardı ancak bu pazarda artış devam ediyor. 2020 yılı için tüm pazarlarda en az yüzde 10'luk artış öngörüyoruz. Muhtemelen olacak gibi gözüküyor, şu anki rezervasyon akışları gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın 193 ülkeden misafir ağırladığını, yoğun olarak 25 ülkeden turist geldiğini kaydeden Atmaca, "Ukrayna ve İngiltere pazarlarında gelecek yıl da artış bekliyoruz. Hedef, 2019'da gelen turist sayısını en az yüzde 10 artırmak. Antalya için 17,5 milyon, ülke genelinde ise 57 milyona ulaşan bir rakam öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA