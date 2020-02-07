Türk turistin gözünden Hong Kong ve Makau'da koronavirüs paranoyası

07.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:40

Çin'de yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs krizinden Çin ana karası dışında en fazla etkilenen bölgelerin başında Hong Kong ve Makau geliyor.



Ekim ayında planlamaya başladığım Hong Kong gezisinin böyle bir salgın ile aynı döneme denk geleceğini bilmem mümkün değildi. Hızla yayılan yanlış haberler ve halkın panik durumu, belki de çok az sayıda turistin yaşayabileceği bir deneyimi bana sundu. Euronews.com'da Görüntüle