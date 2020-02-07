Türk turistin gözünden Hong Kong ve Makau'da koronavirüs paranoyası
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Türk turistin gözünden Hong Kong ve Makau'da koronavirüs paranoyası

Koronavirüs salgınının dünyada manşet olmaya başladığı günlerde euronews muhabiri Enis Günaydın Hong Kong'daydı. Salgının ve korkunun bölgede yarattığı etkileri gözlemleyen muhabirimiz, Hong Kong ve Makau'nun koronavirüsle mücadelesini anlatıyor.

07.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:40
Türk turistin gözünden Hong Kong ve Makau'da koronavirüs paranoyası

Çin'de yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs krizinden Çin ana karası dışında en fazla etkilenen bölgelerin başında ve Makau geliyor.


Ekim ayında planlamaya başladığım Hong Kong gezisinin böyle bir salgın ile aynı döneme denk geleceğini bilmem mümkün değildi. Hızla yayılan yanlış haberler ve halkın panik durumu, belki de çok az sayıda turistin yaşayabileceği bir deneyimi bana sundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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