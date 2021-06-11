Türk tulumbasının kıtalararası yolculuğu Konya'dan başlıyor
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Türk tulumbasının kıtalararası yolculuğu Konya'dan başlıyor

Türk tulumbasının kıtalararası yolculuğu Konya'dan başlıyor
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'da 67 yıldır mahalle arasındaki mütevazı bir pastanede yapılan tulumba tatlısının ünü ve lezzeti kıtaları aşıyor.

Konya'da 67 yıldır mahalle arasındaki mütevazı bir pastanede yapılan tulumba tatlısının ünü ve lezzeti kıtaları aşıyor.

Babası ve amcasından devraldığı pastaneciliği özenle sürdüren 50 yaşındaki Mehmet Erpınar'ın günlük ürettiği tulumba tatlısı, kentte yoğun ilgi görüyor.

Erpınar, bir Osmanlı tatlısı olan tulumbayı, un, su, tereyağı, yumurta gibi malzemelerle hazırladığı hamuru, şekillendirip, kızgın yağda kızarttıktan sonra şerbetleyerek yapıyor.

Yiyenlerin, lezzetini unutamadığı tulumba tatlısı, özellikle izne gelen gurbetçiler veya yurt dışına ziyarete gidecek yakınlarınca, Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika'dan, Uzak Doğu'ya kadar birçok ülkeye götürülüyor.

Çocukluğundan beri işin mutfağında olan tatlı ustası Mehmet Erpınar, AA muhabirine, işini severek yaptığını belirterek, "Yiyenler memnun kalıyor. Hoşuna gidenler arkadaşına, akrabasına tavsiye ediyor veya götürüp yediriyor. Onların da hoşuna gidiyor, başkalarına tavsiye ediyor. Göz yanılır ama damak yanılmaz. Biz böyle meşhur olduk." diye konuştu.

Hiçbir katkı maddesi kullanmadığını anlatan Erpınar, 1954'te nasıl başladıysa, o günden günümüze, babasından öğrendiği şekliyle tulumba tatlısını yapmaya devam ettiğini kaydetti.

"Hediye olarak dünyanın her yerine gidiyor"

Erpınar, yaptıkları tatlının sıklıkla hediye olarak yurt dışına götürüldüğüne dikkati çekerek şöyle konuştu:

"En son bir müşterimiz Pakistan'a götürdü. Oradaki mühendis oğlunun yanına gidecekmiş. Oğlu da buradan tulumba tatlısı getirmesini istemiş. Biz de memnuniyetle hazırladık gönderdik. Tulumba tatlımız, hediye olarak dünyanın her yerine gidiyor. Almanya, Hollanda, Danimarka gibi çoğu Avrupa ülkesine devamlı götürüyorlar. Çin'e, Kanada'ya bile gitti. Yurt dışında çalışan gurbetçilerimiz izne gelince de götürüyor."

Türk tulumbasının kıtalararası yolculuğu Konya'dan başlıyor
Türk tulumbasının kıtalararası yolculuğu Konya'dan başlıyor
Türk tulumbasının kıtalararası yolculuğu Konya'dan başlıyor
Türk tulumbasının kıtalararası yolculuğu Konya'dan başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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