"Türk tüketicilerin yüzde 71'i Türk elektrikli araç alma niyetinde"

07.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:50

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Strateji ve İş Geliştirme Bölümü'nden Özgür Özel, yaptıkları araştırmalarla Türk tüketicilerin elektrikli araçlara yoğun ilgisini tespit ettiklerini belirterek, "Türk potansiyel tüketicilerinin, mevcut otomobili olan ve 3 yıl içerisinde otomobil almayı planlayan kişilerin yüzde 71'i Türk elektrikli aracını alma niyetinde." dedi.

Alanında uzman yerli ve yabancı mühendislerin, otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçların dönüşümünü tüm yönleriyle ele aldığı Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC'2019), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) organizasyonu ve American Society of Automotive Engineers (SAE) iş birliği ile İstanbul'da başladı.

Özel, bu yıl dördüncü kez düzenlenen IAEC'19 konferansında, "Türkiye'nin Elektrikli Araç Pazarı Perspektifi" başlıklı bir sunum yaptı.

Yaptıkları analizlerde elektrifikasyonun ve bağlantılı olmanın çok önemli konular olarak öne çıktığını bildiren Özel, bunun da ötesinde çok enteresan iş fırsatlarının da ortaya çıkabileceğini kaydetti.

"Otomobiller 3'üncü yaşam alanımız haline gelecek"

Özgür Özel, günümüzde akıllı yaşam alanlarının oluştuğuna ve her şeyin akıllı ve birbiriyle bağlantılı hale geldiğine dikkati çekerek, "Evimiz, ofisimiz var yaşam alanlarımız... Bir de otomobiller var. Gelecek 10-15 sene içerisinde 3'üncü yaşam alanımız haline gelecekler. Özellikle otonomun artmasıyla beraber..." diye konuştu.

Cep telefonunda görülen değişimlerin otomotiv sektöründe de görüldüğünü ifade eden Özel, zamanla yeni markaların oluşacağını ve yeni fırsatlar doğacağını kaydetti.

TOGG olarak Türkiye'de bu dönüşüme öncülük etmeyi amaçladıklarını belirten Özel, "Yapmaya çalıştığımız şey, otomotivin bir mobilite sistemine dönüşmesine öncülük etmek. Buna öncülük ederken tabii ki bizim temel platformumuz otomobil olacak. Değer zincirinden bir önce, bizim bir değer ağı ve network ağı oluşturmamız gerekiyor. Burada da bütün bu akıllaşmanın etkisiyle her şeyin birbiriyle bağlantılı hale gelmesiyle evleri, fabrikaları, ofisleri, akıllı cihazları birbirine bağladığımız yeni hizmet sistemini, yeni değer ağını oluşturmak gibi bir niyetimiz var." ifadelerini kullandı.

"Türk tüketiciler elektrikli araca ilgi gösteriyor"

Bunu yaparken de elektrikleşme ve elektrikli araçlara doğru gidişatın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Peki Türk insanı elektrikli araçlar hakkında ne düşünüyor? Bunu araştırdık. Aslında biz TOGG'da yaptığımız her şeyi veriye, analize, bilgiye dayandırıyoruz. Bu yüzden de yaptığımız her şey araştırmayla başlıyor. İlk strateji oluşturma araştırması, 2 bin kişilik bir tüketici araştırmasıydı. İnsanların otomobil satın alma davranışını anlamak için yaptığımız bir araştırmaydı. Orada elektrikli araçlarla ilgili sorular da sorduk ve şunu gördük; Türk potansiyel tüketicilerinin, mevcut otomobili olan ve 3 yıl içerisinde otomobil almayı planlayan kişilerin yüzde 71'i Türk elektrikli aracını alma niyetinde. Yani 'Bir sonraki aracım Türk elektrikli aracım olabilir' diyorlar. Bunu yaparken tabii ki belli koşullar var. Sadece yerli olduğu için almayacaklar. Otomobil güvenli olduğu ve beklenen performansı verdiği takdirde alacaklar. Bu araştırmayı da geçtiğimiz günlerde rastladığım başka bir araştırmayla doğruladık. Orada çok enteresan bir sonuç var. 16 ülke arasında 'Bir sonraki aracım elektrikli araç olsun' diyenler arasında Türkiye olarak lideriz, yüzde 57 ile..."

"İlk aracımızı SUV olarak geliştiriyoruz"

Özgür Özel, kendi vizyonları doğrultusunda elektrikli ve bağlantılı araçlar pazarını geliştirmek istediklerini ve belli temel, odak noktalarını ciddi bir şekilde dikkate aldıklarını söyledi.

Bu noktalara değinen Özel, şöyle devam etti:

"Bir tanesi zaten başlangıç noktası; güvenli, teknolojik ve yakışıklı arabalar yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de bir C segment platformu üzerinden ilk aracımızı SUV olarak geliştiriyoruz. İkincisi, bu konuda tüketiciye elektrikli araçların avantajlarını öğretmemiz gerekiyor, bunu planlıyoruz ve insanları bunlar konusunda ikna etmemiz gerekiyor. Bir diğer konu, şarj ağını doğru şekilde kurup insanların özellikle de bayram ve tatil dönemlerinde bir kaygı oluşturmayacağımız şekilde geliştirmemiz ve bunu da birtakım hizmetlerle destekleyip insanları rahatlatmamız gerekiyor. İnsanların tutkuyla severek alabileceği bir e-mobilite markası oluşturmamız gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor."

Özel, Türkiye'nin otomobili için "gece gündüz" çalıştıklarını ifade ederek, araca ilişkin tanıtım toplantısının aralık ayında yapılacağını anımsattı.

Kaynak: AA