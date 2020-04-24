Türk tüketicileri yılın ürünlerini seçti!
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Türk tüketicileri yılın ürünlerini seçti!

Türkiye dahil 45 ülkede düzenlenen "Yılın Seçilmiş Ürünü" programı kapsamında Türk tüketicilerinin oylarıyla seçilen "Yılın Ürünleri", online gerçekleşen ve Geveze'nin sunduğu ödül töreniyle açıklandı.

24.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:08
Türk tüketicileri yılın ürünlerini seçti!

1987'den günümüze kadar kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye'de 5. kez gerçekleştirilen "Yılın Seçilmiş Ürünü" programının kazananları online düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Araştırma şirketi Nielsen'in 4099 tüketiciyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda kazanan ürünlerin belirlendiği program kapsamında; gıda, içecek, atıştırmalık, enerji, lastik, sigorta, kişisel bakım ve tüketici sağlığı sektörlerinden yenilikçi 15 ürün Türk tüketicileri tarafından ödüle layık görüldü. Son 24 ayda pazara çıkan ürünlerin katıldığı ve tüketicilerin ürünleri albenisi, inovatif özelliği ve performansına göre değerlendirdiği program kapsamında ödül alan ürünler, Türk tüketicilerinin referansı olan 'Yılın seçilmiş Ürünü' (YSÜ) logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanabilecek.

TÜRK TÜKETİCİLERİ 15 ÜRÜNÜ ÖDÜLLENDİRDİ

Ünlü Radyo Programcısı Geveze'nin sunuculuğunu yaptığı ve online formatta düzenlenen ödül töreninde Türk tüketicileri 15 ürünü ödüllendirdi. Anadolu Sigorta Uçuşum Güvende ürünü sigorta, Bepanthol AntiScar Jel cilt sağlığı, Bio-Oil Cilt Bakım Yağı cilt bakım yağları, Bridgestone Turanza T005 yaz lastiği, Erikli Mineral Doğal Zengin Mineralli Aromalı Gazlı İçecek maden suyu, Gillette Skinguard Sensitive Tıraş Bıçakları ve Makineleri tıraş bıçakları, Nescafé 3ü1 Arada ICE kahve karışımları, Nesquik Laktozsuz & Şeker İlavesiz Kakaolu Süt aromalı çocuk sütü, Nestlé 1927 Beyaz Bademli Çikolata tablet çikolata, Orkid Discreet Profresh Günlük Mesane Pedi mesane pedi, Orkid Platinum Ipeksi Kanatlar hijyenik ped, Petrol Ofisi Maxima CX 5W-30 madeni yağ, Petrol Ofisi V/Max Kursunsuz 95 Benzin ve V/Max Motorin akaryakıt, Şenpiliç Marinasyonlu Ürün Serisi tavuk ürünleri, Pharmaton ise multivitamin kategorisinde Türk tüketicileri tarafından ödüle layık görülen ürünler oldu.

İşte ödül kazanan ürünler:

Türk tüketicileri yılın ürünlerini seçti!
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