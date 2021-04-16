Türk triatletler olimpiyat hedefiyle 3 yıl İspanya'da eğitim görecek
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Türk triatletler olimpiyat hedefiyle 3 yıl İspanya'da eğitim görecek

Türk triatletler olimpiyat hedefiyle 3 yıl İspanya'da eğitim görecek
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyat Projesi kapsamında olimpik havuzda yer alan milli sporcular Esra Gökcek, Gültiğin Er ile antrenör Zekeriya Yücetürk'ün İspanya'da üç yıllık bir hazırlık dönemi geçireceğini duyurdu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyat Projesi kapsamında olimpik havuzda yer alan milli sporcular Esra Gökcek, Gültiğin Er ile antrenör Zekeriya Yücetürk'ün İspanya'da üç yıllık bir hazırlık dönemi geçireceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle milli sporcular Dünya Triatlon Birliği antrenörü Vicent Beltran ile İspanya Alicante Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Roberto Cejuela rehberliğinde çalışacak. Milli sporcuların Fernando Alarza, Roberto Sanchez Mantecon gibi dünyaca ünlü sporcularla takım arkadaşı olma fırsatı elde edecekleri belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, proje hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Projede emeği geçen herkese minnettar olduklarını anlatan Yalçınkaya, "Başta Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz sayın Mehmet Baykan'a projenin hayata geçirilmesi için verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizi triatlonda yurt dışına açarak diğer ülke antrenörleri ve sporcuları ile etkileşimi artırmak istiyoruz. Projenin bir diğer kazanımı da nitelikli, global vizyon sahibi antrenörler yetişmesini sağlamak. Ekibimize temmuz ayına kadar yapılacak ulusal yarış performanslarına göre TTF Teknik Kurulu kararıyla 2 triatletimiz daha dahil olacak. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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