Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Bayram: Sağlıkta Şiddet Yasası hızla kabul edilsin
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Türk Toraks Derneği, Sağlık

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Bayram: Sağlıkta Şiddet Yasası hızla kabul edilsin

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifinin TBMM gündeme alınmasını ve hızla kabul edilmesini istediklerini bildirdi.

09.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:28
Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Bayram: Sağlıkta Şiddet Yasası hızla kabul edilsin

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifinin TBMM gündeme alınmasını ve hızla kabul edilmesini istediklerini bildirdi.

Bayram, "Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi"ne ilişkin yazılı açıklamasında 7 Nisan'da TBMM'de yapılan görüşmelerde Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi'nin reddedildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Hemen ardından da aynı kapsamda başka bir teklifin, ilk teklifin görüşülmesini reddeden partilerce hazırlandığının haberinin yayımlandığını aktaran Bayram, daha önce de söz konusu yasanın kabulünü talep ettiklerini anımsattı.

Salgının çözümü için çabalayan sağlık çalışanlarının taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Bayram, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bu süreçte de devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Olağanüstü günler yaşıyor olmamıza rağmen, salgının ilk vakasının açıklanmasından bu yana ne yazık ki sağlıkçılara yönelik şiddet haberleri hız kesmemiştir. Kamu otoritesini ivedilikle sağlıkta şiddete yönelik önlemler almaya, uygulamaya ve en önemlisi uzun süredir bekleyen Sağlıkta Şiddet Yasası'nın ivedilikle çıkarılmasına davet ediyoruz.' demiştik. Kovid-19 hastalığı ile mücadelede en ön saflarda yer alan tüm sağlık çalışanları adına, sesimizin duyulmasını, hiçbir nedenle yasanın çıkarılmasının geciktirilmemesini istiyor, şimdi ve gelecekte bu yasa teklifine karşı çıkan, çıkacak olan milletvekillerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz.

Salgın gibi olağanüstü koşullarda sağlıkta şiddete zemin hazırlayacak pek çok durum söz konusuyken Sağlıkta Şiddet Yasası'nın reddini kabul edemiyoruz çünkü biz ölüyoruz, öldürülüyoruz. Halbuki biz, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Kamu otoritesi ve siyasi partiler, duyun sesimizi. Sağlıkta Şiddet Yasası'nın iddia edildiği üzere gündeme alınmasını ve hızla kabul edilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

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