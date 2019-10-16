"Türk topçu ateşinde iki Suriye askeri öldü" iddiası

16.10.2019 16:33

Suriye'de Ayn İsa'nın doğusuna açılan Türk topçu ateşinde iki Suriye askerinin öldüğü iddia edildi. Suriye Gözlemevi olayda yaralanan askerler de olduğunu bildiriyor.Suriye'nin Ayn İsa kasabası yakınlarında dün gece yaşanan çatışmalarda iki Suriye askerinin Türk topçu ateşi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



Alman haber ajansı dpa'nın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre, gece boyunca Türkiye ve bölgedeki müttefiklerinin Ayn İsa'nın doğusundaki bölgelere yaptığı top ve havan atışları nedeniyle Suriye ordusundan en az iki asker hayatını kaybetti. Gözlemevi yaralanan Suriyeli askerler de olduğunu duyurdu.



Gözlemevi verilerine göre ayrıca bölgede Türkiye destekli muhalif gruplarla, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında süren çatışmalarda Türkiye destekli "Suriye Milli Ordusu"ndan 21, SDG'den ise en az 9 savaşçı yaşamını yitirdi.



9 Ekim'de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Kürtler, Şam yönetimiyle anlaşmaya gitme kararı almış, bu anlaşmanın ardından Suriye ordusu ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere sevk edilmişti.



Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki Amerikan askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamış, bu hamle Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık olarak yorumlanmıştı.



Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı daha sonra Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım uygulama kararı almıştı.



Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, dün yaptığı açıklamada Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya gelmemesini Rusya'nın sağlayacağını ifade etmiş ancak Türkiye'nin Suriye'ye kalıcı bir şekilde asker konuşlandırmaya hakkı olmadığını söylemişti.



DW/BK,BK



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