Türk tohumları 80 ülkenin tarım arazilerinde filizleniyor
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Türk tohumları 80 ülkenin tarım arazilerinde filizleniyor

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, dünyanın farklı ülkelerinde Türk tohumlarının filizlendiğini, 80 ülkeye 186 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Türk tohumları 80 ülkenin tarım arazilerinde filizleniyor
06.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:42

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, dünyanın farklı ülkelerinde Türk tohumlarının filizlendiğini, 80 ülkeye 186 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tohum sektörünün 1980'li yıllardan sonra özel sektörün de katkısıyla ivme kazandığını söyledi.

TSÜAB olarak 961 üyeyle Türk tarımına hizmet ettiklerini belirten Yılmaz, 2000 yılında çıkartılan tohumculuk kanununun sektöre katkı sağladığını aktardı.

Yılmaz, son 10 yıl içerisinde ise sertifikalı tohum üretiminin 3,5 kat artırıldığını vurgulayarak, "Bugün ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85'lere geldi. Yani 200 milyon dolar civarında olan ithalatımıza karşı 186 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Son 15 yıl içerisinde ihracatımızı 8 kat artırmış durumdayız." dedi.

"İlk 5'te yer alan bir sektör olmayı hedefliyoruz"

Tohumculuk sektörünün geldiği noktada devlet desteklerinin önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, 2023 yılı hedeflerine ulaşma konusunda sağlam adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi.

"500 milyon dolarlık ihracat yapan, dünyada ilk 5'te yer alan bir sektör olmayı hedefliyoruz." diyen Yılmaz, bu kapsamda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Dünyanın hemen hemen her ülkesine Türk tohumlarının ihraç edildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 'İsrail tohumu kullanıyoruz?' şeklinde şehir efsanesi var. İsrail ile olan tohum alışverişimiz bizim tohum yüzdemizin 5-6'sını oluşturuyor. Onlara tohum ihraç ediyoruz, onlardan ithal de ediyoruz. Bugün Türkiye bütün dünya ülkelerine sınırlarını kapatmış olsa bütün bitki türlerindeki tohum ihtiyacını kendi temin edebilecek durumda."

"Tahıllarda yüzde 99 oranında yerli tohumlar ekiliyor"

Yılmaz, tarımda büyük oranda Türk tohumu kullanıldığını vurgulayarak, "Türk tarımında tahıllarda yüzde 99 oranında yerli tohumlar ekiliyor. Sebzede yüzde 60'ı geçtik. Mısır ve ayçiçeğinde açığımız var, onlar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Dünyanın 80 ülkesine tohum ihraç ediyoruz. 30-35 yıl öncesinde dünyanın hiçbir ülkesine tohum ihracı söz konusu değilken, bugün dünyada 11'inci sırada yer alan bir tohum sektörümüz var." dedi.

Kaynak: AA

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