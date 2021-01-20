Türk tiyatrosunun usta ismi: Ayberk Atilla
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Türk tiyatrosunun usta ismi: Ayberk Atilla

20.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:39
Türk tiyatrosunun usta ismi: Ayberk Atilla

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Atilla'nın vefatının ardından 4 yıl geçti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Atilla'nın vefatının ardından 4 yıl geçti.

İstanbul'da 18 Eylül 1946'da dünyaya gelen Atilla, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Profesyonel tiyatro hayatına 1967'de Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda adım atan Atilla, Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu ve Tiyatro İstanbul'un da arasında bulunduğu topluluklarda sahne aldı.

Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre ara verdikten sonra yeniden tiyatroya dönerek BKM oyuncularıyla birlikte rol aldı. Sanatçı, 2013 yılında da Dilek Türker- Tiyatro Ayna oyuncusu oldu.

Rol aldığı "Gurney", "Cahide", "Fehim Paşa Konağı", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Yalandan Kim Ölmüş" ve "Koca Sinan" oyunları ile "Zeki Metince", "Bir Demet Tiyatro", "Organize İşler", "Neşeli Hayat", "Leyla ile Mecnun" ve "Hükümet Kadın" filmleriyle akıllarda kalan Atilla, son olarak "Kiralık Aşk" dizisinde Sadri Usta, "Seksenler" dizisinde Mehmet karakterini oynadı.

İBB Şehir Tiyatroları'nda "Komik-i Şehir Naşit Bey" adlı oyununun provaları sürerken rahatsızlanan Atilla, hastanede müşahede altına alındı.

Vefatından kısa bir süre önce mesane kanseri teşhisi konulan oyuncu, 21 Ocak 2017'de 71 yaşındayken İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Atilla'nın cenazesi İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde gerçekleştirilen tören ve Şakirin Camisi'nde kılınan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Rol aldığı oyunlar:

"Hadi Öldürsene Canikom", "Koca Sinan", "Haraşo Hayatlar", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "Yalandan Kim Ölmüş", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Fehim Paşa Konağı", "Cahide", "Çetin Ceviz", "Sevdiğim Adam Sevdiğim Kadın", "Saat 9.05"

Oynadığı dizi ve filmler:

"Kiralık Aşk", "Seksenler", "Hükümet Kadın 1-2", "İbreti Ailem", "Leyla ile Mecnun", "Huzurum Kalmadı", "Babam Sağolsun", "Aile Saadeti", "Pulsar", "Tatlı İntikam", "Neşeli Hayat", "Peri Masalı", "Sevgili Düşmanım", "Gönül Salıncağı", "Kabadayı", "Kötüler Konağı", "Pardon Yani", "Kiralık Oda", "Rüya Gibi", "Bir Demet Tiyatro", "Tadımız Kaçmasın", "Organize İşler", "Hürrem Sultan", "Güneş Yanıkları", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Konu Komşu", "5 Maymun Çetesi", "Dış Kapının Mandalları", "Bir Demet Tiyatro", "Baskül Ailesi", "Hastane", "Evlere Şenlik", "Zeki Metince"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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