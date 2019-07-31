Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na söz konusu 4 üye ülkenin önergesiyle ilk başkan olarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçildi.
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na söz konusu 4 üye ülkenin önergesiyle ilk başkan olarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçildi.
Kaynak: Dunya.com
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