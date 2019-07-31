Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na söz konusu 4 üye ülkenin önergesiyle ilk başkan olarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçildi.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na söz konusu 4 üye ülkenin önergesiyle ilk başkan olarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçildi.

Kaynak: Dunya.com

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