Türk Ticaret Kanunu'nda Kayyım Düzenlemesi

Türk Ticaret Kanunu'nda kayyımlara ilişkin düzenlemeye gidildi.



OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.



KHK ile Türk Ticaret Kanunu'na çeşitli maddeler eklendi.



Buna göre, denetleme başlıklı bölüm kapsamında yer alan "ibraz yükümü ve bilgi alma hakkı"na ilişkin hükümlere ek madde ilave edildi.



Söz konusu madde, şirketin yönetim kurulunun, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye vermesini içeriyor.



Yapılan düzenlemeyle, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde, kayyımın ilk defa atandığı mali yıl ve öncesinde yapılan iş ve işlemler ile ilgili olarak onay yükümlülüğü olmayacak.



Denetçi görüşü üzerine yapılan işlemlere ilişkin de kayyımlar yönünden düzenlemeye gidildi.



Buna göre, olumsuz görüş yazılan hallerde yeni bir yönetim kurulu seçilmesi, eski yönetim kurulu üyelerinin yeniden göreve gelebilmesine olanak veren hüküm, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde kayyımın görevi devam ettiği müddetçe uygulanmayacak.