Türk tersanelerinden Hindistan'da büyük başarı

Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı. Toplam 2,3 milyar dolarlık proje bedeli, TAIS ve yerel tersane arasında üstlenilen görevler oranında paylaşılacak.