Yerli eSIM Türk Telekom'da
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Yerli eSIM Türk Telekom'da

24.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:29
Yerli eSIM Türk Telekom'da

Türk Telekom, yerli dijital sim kart eSIM'i müşterilerinin kullanımına sunduğunu duyurdu.

Türk Telekom, yerli dijital sim kart eSIM'i müşterilerinin kullanımına sunduğunu duyurdu. Konuya ilişkin konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin eSIM teknolojisini yüzde yüz yerli teknoloji ile üreten dört ülkeden biri olduğunu söyledi.

Telekominikasyon hizmeti veren Türk Telekom, yüzde 100 yerli eSIM teknolojisini bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin kullanımına sunduğunu açıkladı. eSIM, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, otomotiv endüstrisinden internete bağlı daha birçok ürüne kadar geniş bir alanda kolayca kullanılabilecek. eSIM destekli cihaz sahibi Türk Telekom kullanıcıları, numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden eSIM teknolojisinden yararlanabilecek ve yeni aboneliklerde eSIM'i tercih edebilecek.

"TÜRKIYE, YERLI eSIM'DE DÜNYADA 4 ÜLKEDEN BIRI"

eSIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yüzde 100 yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hale getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisinin, kullanıcılara dijital bir deneyim sunduğunu belirten Önal, " Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için birden fazla aboneliğe sahip olan kullanıcıların kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor" diye konuştu.

Türk Telekom'un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SIM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSIM ile değiştirebilecek. Ayrıca kullanıcılar yeni aboneliklerde de eSIM'i tercih edebilecek.


Yerli eSIM Türk Telekom'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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