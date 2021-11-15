Türk Telekom, yarın sahasında Lokomotiv Kuban'ı ağırlayacak - Haberler Spor
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Türk Telekom, yarın sahasında Lokomotiv Kuban'ı ağırlayacak

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türk Telekom, yarın sahasında Lokomotiv Kuban'ı ağırlayacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak.

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak.

Ankara Arena'da oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

İlk dört maçında sahasında Metropolitans 92 ile Slask Wroclaw'ı yenip, deplasmanda Partizan ve Joventut Badalona'ya kaybeden mavi-beyazlılar, 10 takımlı grupta 7. sırada yer alıyor.

Dört maçından da galip ayrılan Rus temsilcisi, grupta ilk sırada bulunuyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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