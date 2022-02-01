Türk Telekom yarın deplasmanda Slask Wroclaw'a konuk olacak
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Polonya'nın Slask Wroclaw takımıyla karşılaşacak.
Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Polonya'nın Slask Wroclaw takımıyla karşılaşacak.
Centennial Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
11 maçta 6 galibiyet 5 mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi 6'ıncı sırada yer alıyor.
Bir galibiyeti bulunan Polonya temsilcisi ise 9'uncu sırada bulunuyor.
AA / Muhammed Boztepe - Spor