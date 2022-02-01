Türk Telekom yarın deplasmanda Slask Wroclaw'a konuk olacak - Haberler Spor
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Türk Telekom yarın deplasmanda Slask Wroclaw'a konuk olacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Türk Telekom yarın deplasmanda Slask Wroclaw'a konuk olacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Polonya'nın Slask Wroclaw takımıyla karşılaşacak.

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Polonya'nın Slask Wroclaw takımıyla karşılaşacak.

Centennial Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

11 maçta 6 galibiyet 5 mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi 6'ıncı sırada yer alıyor.

Bir galibiyeti bulunan Polonya temsilcisi ise 9'uncu sırada bulunuyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türk Telekom, basketbol, Polonya, Wroclaw, Spor, Haber

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