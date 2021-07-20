Türk Telekom ve Bodrum'un 3 popüler sahilinden yaza özel iş birliği

Türk Telekom Prime, Bodrum'un popüler sahilleri ile yaptığı iş birlikleriyle yaz tatilinde büyük avantajlar sağlıyor.

Türk Telekom Prime, Bodrum'un popüler sahilleri ile yaptığı iş birlikleriyle yaz tatilinde büyük avantajlar sağlıyor.

Türk Telekom'un ayrıcalıklı müşteri platformu Türk Telekom Prime, Bodrum'un popüler mekanları ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında yaz sezonu boyunca geçerli olan kampanyayla müşteriler, anlaşma sağlanan sahillere girişte yüzde 50 indirim hakkı kazanırken, özel indirimler ve çeşitli avantajlardan yararlanabilecek.

Şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak kod PRIME PLAJ TCKN yazılıp 6262'ye mesaj gönderilerek ya da Türk Telekom Mobil Online İşlemler Uygulaması Bana Özel Menüsü'nden temin edilebiliyor. Müşterilerimiz, iş birliği yapılan sahiller ve yararlanılabilecek avantajlarla ilgili detaylı bilgi almak için https://www.turktelekomprime.com/prime-bodrum-plajlari-ayricaligi internet adresinden ulaşabilirler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı