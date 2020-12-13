Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal: "Geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için çalışıyoruz"

BELGİN YAKIŞAN MUTLU/HASAN ARSLAN - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, iştirakleri Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'nın sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çok güzel işlere imza attığını belirterek, "Geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için...

BELGİN YAKIŞAN MUTLU/HASAN ARSLAN - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, iştirakleri Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'nın sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çok güzel işlere imza attığını belirterek, "Geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için iştiraklerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Ümit Önal, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iştiraklerinin bu yıl kendi iş kollarında güçlerini iyice gösterdiğini, artık Türk Telekom için değer üreten ve gelir getiren bir noktada bulunduklarını söyledi.

İştiraklerinin sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çok güzel işlere imza attıklarını ifade eden Önal, belirli ürün ve servislerde önemli miktarlarda maliyet tasarrufu ve süreklilik sağladıklarını kaydetti.

Önal, Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'nın grup dışı gelirlerinin 2020'nin 3. çeyreğinde yıllık yüzde 60'tan fazla büyüme kaydettiğini aktararak, "Bu gelirlerin konsolide gelirler içerisindeki payı geçen yılın 3. çeyreğinde yüzde 6,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 9'a yükseldi. Bu dönemde konsolide gelirlerimizdeki büyümenin yüzde 22'si iştiraklerimizin grup dışı gelirlerindeki artıştan kaynaklandı. Geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için iştiraklerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Türk Telekom olarak, genç girişimleri desteklemek amacıyla pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Önal, girişimlerle iş birlikleri sayesinde hem müşterilere katma değerli servisler sunduklarını hem de teknoloji girişimlerini hızlandırarak ülke ve sektör için ekonomik fayda üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

Önal, burada nihai amaçlarının, Türkiye'nin daha çok yerli ve milli teknoloji üretmesini ve bu sayede dünyaya teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT VENTURES'i tam da bu amaçla 2018 başında kurduk. TT VENTURES ile inovatif teknolojiler üzerine yoğunlaşan girişimleri destekliyoruz. Öncelikli olarak sağlık, eğitim ve enerji sektörlerine yoğunlaşıyoruz. Örneğin, Türkiye'nin ilk online sağlık hizmeti platformlarından DoctorTurkey'e ve dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft'a yatırım yaptık. Eğitim alanında ise PİLOT mezunlarımızdan olan oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a yatırım yaptık. 2019'da MentalUP, yatırımcılardan aldığı destekle hizmetlerini uluslararası arenada pazarlayan bir değerimiz haline geldi. Uzaktan eğitime rağbetin artmasıyla da abone sayısını 5 milyonun üzerine çıkararak pazarın önemli oyuncularından biri oldu."

Bir diğer yatırımlarının Türkiye'nin kritik enerji altyapısı projelerinde özel ve kamu kuruluşlarına mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti sağlayan Eltemtek'e olduğunu anımsatan Önal, "Ayrıca, kendi içimizde geliştirdiğimiz bazı dijital servislerimizi de TT VENTURES bünyesi altında birer start-up mantığında konumlandırarak bu servislerin kurumsal yapımızdan bağımsız, daha esnek ve çevik oluşumlar olarak gelişmesine olanak tanıyoruz." dedi.

"Tivibu ile geleneksel TV yayıncılığına yeni bir yaklaşım getirmeyi başardık"

Ümit Önal, Tivibu'ya yönelik çalışmalarına değinirken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tivibu, pazarın en eski oyuncularından biri. Aradan geçen zamanda Tivibu ile geleneksel TV yayıncılığına yeni bir yaklaşım getirmeyi başardık. Tivibu; son 2 yıldır maliyet yönetimi yaparak çalıştığımız, bir taraftan teknik altyapı yenilemelerine bir yandan da kaliteli içerikleri eklemeye devam ettiğimiz özel bir ürün. Küresel oyuncularla rekabet edebilecek şekilde hareket ediyoruz. Ödemeli TV pazarında Türkiye'de ikinci oyuncu. Bir taraftan uydu bir yandan internet bir yandan OTT platformu ile müşterilerine seçkin bir deneyim sunuyor. Farklı şekilde yayın yapma açısından rekabeti düşününce Tivibu, rakipleri arasından sıyrılıyor. Verdiğimiz hizmeti daha da ileriye götürmek adına değişen tercihleri ve müşteri etkileşimi trendlerini yakından izliyoruz. Premium içerik anlamında eylül ayında Saran Group ile yaptığımız anlaşma spor alanında bizi Türkiye'de pazar liderliği açısından daha güçlü hale getirdi. İzleyiciler artık İngiltere Premier Ligi, NBA, Bundesliga, MotoGP, Formula 1, Türkiye Basketbol Süper Ligi, FIBA Basketbol Süper Şampiyonlar Ligi de dahil premium spor içeriklerine 17 spor kanalı aracılığıyla ulaşabilecek."

"Bilişim teknolojileri, sürdürülebilir büyüme için temel itici güç"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal, Türkiye'nin her köşesine götürdükleri bilişim teknolojilerinin, aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için de temel bir itici güç olduğunu vurguladı.

Ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı ve internet kullanımını yaygınlaştırmayı, toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Önal, "Bu yüzden tüm çalışmalarımızı 'herkes için erişilebilir iletişim' prensibimiz doğrultusunda yürütüyoruz." dedi.

Önal, "Türkiye'ye değer" mottosu altında pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesini eş zamanlı gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlardan belki de en önemlisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirdiğimiz İnternetle Hayat Kolay (İHK) projemiz. İHK ile yurt çapında internet okuryazarlığını artırarak internet penetrasyonuna katkı sağlıyoruz. Bu sayede 2014-2019 döneminde 300'den fazla gönüllü eğitmen ile çoğunluğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığı eğitimi verdik. 2020'den itibaren ise projenin 2. fazı olan Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay ile dijital okuryazarlık, dijital pazarlama ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri düzenleyerek kadınlarımızın girişimcilik motivasyonunu desteklemeyi amaçlıyoruz. Pandemi öncesinde bu eğitimlerimiz Anadolu'nun çeşitli illerinde yüz yüze yapılıyordu. Şu an online olarak yapılan eğitimlerimize Türkiye'nin dört bir yanından ev hanımlarımız ve kadın girişimcilerimiz büyük ilgi gösteriyor."

Sosyal sorumluluk çalışmalarının bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Önal, Telefon Kütüphanesi ile görme engelli vatandaşları kitaplarla buluşturduklarını, Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri'nde ise bireysel ve takım sporlarında Türkiye'nin genç sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

Günışığı Projesi ile az gören çocukların eğitime ve sosyal hayata engelsiz bir birey olarak katılmalarına yardımcı olduklarını, Yeni Nesil Gelecek Projesi ile Türkiye'nin Endüstri 4.0'a adaptasyon sürecini hızlandırmayı ve akıllı teknolojiler alanında insan kaynağına yatırım yapmayı hedeflediklerini anlatan Önal, bunların dışında yurdun dört yanında inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettikleri Türk Telekom okulları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu