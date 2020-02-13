Türk Telekom'un yıllık geliri yüzde 15.8 artışla 23.7 milyar lira

13.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:11

Türk Telekom, 2019 yılında yüzde 15.8 büyüme ile 23.7 milyar gelir elde edrken, yatırım harcamaları da bir önceki yıla göre yüzde 20.9 artışla 4,9 milyar liraya yükseldi.

Türk Telekom'dan yapıyan açıklamada, "2019'da 1.8 milyon net abone kazanımı sağlayarak toplam abone sayısını 47.8 milyona yükseltti. Toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11.4 milyon olurken yeni genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 90'ı, yenilenen aboneliklerin de yaklaşık yüzde 60'ı yeni limitsiz internet paketlerini tercih etti" denildi ve eklendi:

"Türk Telekom'un fiber şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da son bir yılda şu ana kadarki en yüksek yıllık artış olan 3.2 milyon artışla 21.9 milyona yükseldi. Mobilde artan pazar payı trendini sürdüren Türk Telekom'un mobil abone sayısı 1.4 milyon net artışla 22.9 milyona çıkarken geçen yıl yüzde 46 olan LTE abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki payı 2019'da yüzde 55'e ulaştı. LTE kullanıcılarının aylık ortalama kişi başı mobil data kullanımı ise bir önceki yıla göre 2.5 GB artarak 8.6 GB olarak gerçekleşti."Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Elde ettiğimiz operasyonel ve finansal performans sonucunda 2019 yılında konsolide satış gelirimiz halka arzdan beri en yüksek yıllık artış olan yüzde 15.8 ile 23.7 milyar liraya yükseldi. Bu performansta faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesi etkili oldu. Diğer yandan, kaydettiğimiz FAVÖK, yıl içinde iki kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar liraya yükselttiğimiz öngörümüzün de üzerinde, 11.2 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi.Türk Telekom'un bilanço yapısını güçlendirirken gelir tablosunun kur hareketlerine hassasiyetini de kayda değer şekilde azalttıklarını ifade eden Önal, "Güçlü FAVÖK marjımız ve nakit akışı yaratma kapasitemizin etkisi ile Net Borç/FAVÖK oranımız 1.41x ile yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yine, 2017'de 2.8 milyar dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz 2019 sonu itibarıyla 370 milyon dolara geriledi. Bu sayede net finansal giderlerimizin ve net karımızın daha öngörülebilir olmasını sağladık" dedi ve ekledi: "Elde ettiğimiz başarıların, Türkiye için ekonomik göstergelerin olumlu olduğu 2020 yılında da devam etmesini bekliyoruz. 2020 yılında satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, FAVÖK rakamımızın 12.4 milyar lira ve yatırım harcamalarımızın 5.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2020'de hem sabit genişbantta hem de mobil segmentte kapasite artışının yanı sıra hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız. Aynı zamanda, 5G'ye hazırlık kapsamında çekirdek şebekemize yatırımlarımız devam edecek. 2020, her bir müşterimizi değerli hissettirdiğimiz ve müşteri memnuniyetini artırmak için daha fazla çalıştığımız bir yıl olacak."Dijital servislerini çeşitlendirmeyi sürdürürken bir yandan da küresel dijital platformlar aracılığıyla yurt dışına giden veri trafiğini içeriye almak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Önal şöyle devam etti: "Bu kapsamda internet içeriklerinin Türkiye'ye getirilmesi amacıyla küresel OTT'ler ile sözleşmeler imzaladık. Ayrıca siber güvenliğe ilişkin risklerin arttığı bir ortamda, Türkiye'nin en büyük izleme alanına ve en yüksek DDoS koruma altyapısına sahip Siber Güvenlik Merkezi'nin çatısı altında uçtan uca kurumsal güvenlik hizmetleri sunuyoruz."Kapsamı günden güne artan kurumsal ürün ve hizmetlerimizle, bugün Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin tamamı dahil, kurumsal şirketlerden kamu kuruluşlarına ve KOBİ'lere kadar ülkemizin finansal gelişimine etki eden şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü konumundayız.

"Bu çözümlerin yanında dijital ödeme sektöründeki atılımlarımız da devam ediyor. Dijital finansal hizmetler alanındaki iştirakimiz TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. için yıl içinde BDDK'dan elektronik ödeme lisansı aldı. Bu faaliyet izni kapsamında Ödeme Hizmetleri şirketimizin 'elektronik para kuruluşu' olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA