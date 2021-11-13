Türk Telekom'un yeni transferi Charles sağlık kontrollerinden geçti

ANKARA (İHA) - Türk Telekom Basketbol Takımı'nın yeni transferi Charles Medicana, International Ankara Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Türk Telekom ile anlaşma sağlayan Charles, Ankara'da sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak genel sağlık durumu hakkında bilgi alınan sporcu daha sonra detaylı olarak muayene edildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcuya; ardından iç hastalıkları, kulak burun boğaz, kardiyoloji kontrollerinden geçti. Doktorlarla birebir görüşen sporcuya muayene sırasında ve sonrasında fotoğraf çekimleri gerçekleşti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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