Türk Telekom'un "Siber Güvenlik Kampına" gençlerden yoğun ilgi
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Türk Telekom'un "Siber Güvenlik Kampına" gençlerden yoğun ilgi

Türk Telekom'un, siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik düzenlediği "Siber Güvenlik Kampı"na gençler yoğun ilgi gösterdi.

Türk Telekom'un
10.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:56

Türk Telekom'un, siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik düzenlediği "Siber Güvenlik Kampı"na gençler yoğun ilgi gösterdi.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, insan odaklı ve toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla hayata geçirdiği projelerine devam ediyor. Türk Telekom'un, "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi"ne, siber vatan oluşturma vizyonuna ve Cumhurbaşkanlığı'nın toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlamak amacıyla başlattığı online Siber Güvenlik Kampı'na 2 bin 500 genç başvurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Ülkeleri ve özel sektörü tehdit eden siber saldırılara yönelik, yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediğimiz projemizin başvuru aşaması tamamlandı. Günümüz siber tehditlerine yönelik kapsamlı bir programın ardından katılımcılara sertifika verilecek." ifadelerini kullandı.

Ağ ve yazılımdan nesnelerin internetine kadar 20 farklı konu

Öte yandan açıklamaya göre, 13 Temmuz'da düzenlenecek online sınav ve 22-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak bire bir mülakatların ardından belirlenecek katılımcılara Türk Telekom'dan ve sektörden alanında uzman isimler tarafından, 10 gün boyunca toplam 100 saatlik kapsamlı bir eğitim verilecek.

17 Ağustos'ta, 'Bilgi Güvenliğine Giriş' eğitimi ile başlayacak kamp programında; siber güvenlik, sistem, ağ ve yazılım, uygulama ve nesnelerin interneti kategorilerinde 20 farklı konu başlığında eğitim çalışması yapılacak.

28 Ağustos'ta sona erecek kamp programını başarıyla tamamlayan katılımcılar eğitim sertifikası almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA

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