Türk Telekom’un projesi G20 raporunda örnek gösterildi
Türk Telekom'un ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimleri dijital dünya ile tanıştırdığı İnternetle Hayat Kolay projesi, Birleşmiş Milletler'in G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu'nda örnek proje gösterildi.
Türk Telekom'un ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimleri dijital dünya ile tanıştırdığı İnternetle Hayat Kolay projesi, Birleşmiş Milletler'in G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu'nda örnek proje gösterildi.
Kaynak: Dunya.com