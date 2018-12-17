CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da Konuşuyor

Türk Telekom’un projesi G20 raporunda örnek gösterildi

Türk Telekom'un ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimleri dijital dünya ile tanıştırdığı İnternetle Hayat Kolay projesi, Birleşmiş Milletler'in G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu'nda örnek proje gösterildi.

Türk Telekom’un projesi G20 raporunda örnek gösterildi

Türk Telekom'un ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimleri dijital dünya ile tanıştırdığı İnternetle Hayat Kolay projesi, Birleşmiş Milletler'in G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu'nda örnek proje gösterildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et