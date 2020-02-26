Türk Telekom'un madalya gururu

26.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:17

Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri arasında en çok madalya elde eden iller listesinde ilk üçte, sırasıyla Erzincan, Ankara ve Sivas yer aldı. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları badminton dalında kazandıkları 34 madalya ile Temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya yolunda da önemli bir ilerleme kaydetti.



Masa tenisinden tekvandoya, bokstan karateye kadar birçok branşta 83 madalya



Ankara Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, karate ve masa tenisi branşlarında 12 madalyanın,



Sivas Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, atletizm ve judo branşlarında 10 madalyanın,



Amasya Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, tekvando branşında 8 madalyanın,



Hatay Türk Telekom Spor Kulübü, boks branşında, 2019 yılında Türkiye'de düzenlenen uluslararası şampiyonada 7 madalyanın,



Elazığ Türk Telekom Spor Kulübü, boks branşında iki sporcusu ile 2019 yılında 3 madalyanın,



İzmir Türk Telekom Spor Kulübü, 2019 yılında karate ve tenis branşlarında 1 adet altın ve 2 adet gümüş madalya ile birlikte toplam 3 madalyanın,



Sakarya Türk Telekom Spor Kulübü, bisiklet, triatlon ve halter branşlarında 3 madalyanın,



Burdur Türk Telekom Spor Kulübü ise 2019 yılında, güreş branşında 3 madalyanın sahibi oldu.