Türk Telekom'un İstanbul Gayrettepe ile Ümraniye Müşteri Merkezi yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Telekom'un İstanbul Gayrettepe ile Ümraniye Müşteri Merkezi yenilendi

25.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:44
Türk Telekom'un İstanbul Gayrettepe ile Ümraniye Müşteri Merkezi yenilendi

Türk Telekom, yenilenen İstanbul Gayrettepe Müşteri Merkezi ve İstanbul Ümraniye Müşteri Merkezi'ni hizmete açtı.

Türk Telekom, yenilenen İstanbul Gayrettepe Müşteri Merkezi ve İstanbul Ümraniye Müşteri Merkezi'ni hizmete açtı. Her iki merkez de yeni nesil perakendecilik anlayışıyla görsel ve mimari açıdan yenilendi ve merkezlerde COVID-19 pandemisi sonrası aboneler için tüm önlemler alınmaya devam ediyor.

Türkiye genelindeki tüm müşterilerine kendilerini 'değerli hissettirme' ilkesi ve kusursuz müşteri deneyimi hedefleriyle satış kanallarında entegrasyona devam eden Türk Telekom, Türk Telekom Müşteri Merkezlerini (TTMM) yenilemeye devam ediyor. Son olarak bu anlayışla yeniden düzenlenen Türk Telekom'un İstanbul Gayrettepe Müşteri Merkezi 30 Kasım'da hizmete girdi. Yenilenen İstanbul Ümraniye Müşteri Merkezi ise 23 Aralık'ta kapılarını açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre pandemi sürecinde yenilenen müşteri merkezlerinde hijyen çalışmaları en üst noktaya çıkarıldı. Bu çerçevede sosyal mesafe kurallarına uygun bir ortam sağlanarak belirlenen noktalara dezenfektanlar koyuluyor ve maske kullanımı zorunlu kılınıyor. Yenilenen her iki merkez de hafta içi 10: 00-17: 00 saatleri arasında hizmet verecek, hafta sonu ise kapalı olacak. Söz konusu merkezlerde mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL

Türk Telekom'un İstanbul Gayrettepe ile Ümraniye Müşteri Merkezi yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan İsmail Demir Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Gülben Ergen Furkan Palalı Birkan Sokullu Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Mustafa Er Okan Buruk Arda Turan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Noel Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Telekom'un İstanbul Gayrettepe ile Ümraniye Müşteri Merkezi yenilendi | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 09:46:23. #1.14#
title