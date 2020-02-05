Türk Telekom'un girişimcilere fırsat sunan PİLOT programı için başvurular başladı

05.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:44

Türk Telekom'un teknoloji girişimlerini desteklemek amacıyla geliştirdiği PİLOT programı için başvurular alınmaya başlandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen PİLOT programı kapsamında 8. dönem başvuruları, "www.turktelekompilot.com.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

PİLOT'un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin lira nakit desteği sağlanacak. Girişimler, Türk Telekom ile iş birliği yapma imkanını yakalayacak.

Geniş mentor ağı, büyük yatırımcılar ve Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişme imkanı da sunulacak olan girişimlere, ayrıca ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi, tanıtım ve şehir dışından programa katılan ekiplere konaklama desteği verilecek.

PİLOT kapsamında odaklanılacak alanlar; eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, blockchain, finansal ve regülasyon teknolojileri ve siber güvenlik olarak belirlendi.

PİLOT'a başvuran ekipler; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT'tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon liranın üzerinde nakit desteği verildiğini bildirdi.

Mezun girişimlerin, 2019'da 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon lira ciro elde ettiğini aktaran Karakullukçu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz. 2013'te hayata geçirdiğimiz ve şubat ayında 8. dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında, girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Türk Telekom olarak ülkemizde filizlenen yenilikçi iş fikirlerini daha ileriye götürebilmek için, girişimlere teknoloji ve altyapı desteği sunuyor, finansal olarak da onların yanında oluyoruz. Bu bağlamda yenilikçi iş fikri olan tüm girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA