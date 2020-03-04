Türk Telekom’un EyeSense uygulamasına 2 ödül
Türk Telekom'un görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması, MarTech Ödülleri 2020'de "Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "KSS'de En İyi MarTech Kullanımı" kategorilerinde altın ödül kazandı.
04.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:27
Türk Telekom'un görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması, MarTech Ödülleri 2020'de "Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "KSS'de En İyi MarTech Kullanımı" kategorilerinde altın ödül kazandı.
Kaynak: Dunya.com