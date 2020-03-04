Türk Telekom’un EyeSense uygulamasına 2 ödül

04.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:27

Türk Telekom'un görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması, MarTech Ödülleri 2020'de "Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "KSS'de En İyi MarTech Kullanımı" kategorilerinde altın ödül kazandı.