Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda Fransa deplasmanında - Haberler Spor
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Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda Fransa deplasmanında

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda Fransa deplasmanında
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımıyla karşılaşacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımıyla karşılaşacak.

Marcel Cerdan Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Fransız ekibini Ankara'da 73-65 yenen Türk Telekom, grupta 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

Türk Telekom, basketbol, Fransa, Spor, Haber

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