Türk Telekom Türkiye’nin ilk gerçek 5G canlı maç yayınını gerçekleştirdi
Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini gerçekleştirdi.
02.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:38
Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com