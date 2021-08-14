Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı
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Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı

Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de telekomünikasyon sektörünün öncüsü ve bu alanda sendikalı işçi çalıştıran tek şirket Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 5 Nisan'dan itibaren yürütülen 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

Türkiye'de telekomünikasyon sektörünün öncüsü ve bu alanda sendikalı işçi çalıştıran tek şirket Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 5 Nisan'dan itibaren yürütülen 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde Türkiye'nin lider şirketi Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci sonuçlandı. Yaklaşık 10 bin sendika üyesi Türk Telekom çalışanını kapsayan ve kazanımlarla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi, 1 Mart 2021 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında olmak üzere iki yıl süreyle geçerli olacak. Anlaşma çerçevesinde, en düşük çıplak ücret 4 bin 200 TL olarak belirlenirken bu sınırın altındaki ücretlerde iyileştirmeler yapıldı.

Önemli kazanımlar sağlanan anlaşmaya göre; sendikalı Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine yapılan iyileştirme sonrasında, ilk altı aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 5,50 oranında zam yapılacak. Ayrıca bu dönemler için ise enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 5,50'yi aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek.

Bunlara ek olarak, sözleşmenin ikinci yılından itibaren Türk Telekom'un, sendika üyelerine Ramazan ve Kurban bayramları için 1000 TL tutarında bayram yardımı ödemesi yapması yönünde karar alındı.

"DİJİTAL YATIRIMLARIN YANI SIRA İNSAN KAYNAĞIMIZA DA YATIRIM YAPIYORUZ"

Yıllardır tüm paydaşları ile dayanışma içinde çalıştıklarını aktaran Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden kurum olarak, şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel performansını en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçluyuz. Türkiye'nin dijital altyapısına yaptığımız yatırımlar kadar insan kaynağımıza da yatırım yapmayı önceliklendirerek güçlü performansımızı sürdürülebilir kılma yolunda Türk Telekom ailesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla 'tek yürek' olarak aynı ortak hedef doğrultusunda çalışmayı ilke edinmiş durumdayız. Bu sayede "Türkiye'ye değer üretme" hedefiyle şirketimiz büyüyor, gelişiyor ve daha çok yatırım yaparak ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeye devam ediyor" dedi.

Önal, süreçle ilgili, "Bu süreçte, başta Türkiye Haber-İş sendikasının değerli yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, neticenin sektörümüz ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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