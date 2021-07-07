Türk Telekom, Tivibu'yu yazlıklara taşıyor

Türk Telekom, yazlık adreslerine giden müşterileri Tivibu ile buluşturuyor.

Türk Telekom, yazlık adreslerine giden müşterileri Tivibu ile buluşturuyor.

Şirket açıklamasına göre, Yazlık Tivibu ile müşteriler, yazlıklarında da zengin içerikleri izleyebiliyor.

Türkiye'nin teknolojiye en yüksek yatırım yapan markalarından biri olan Türk Telekom, yerli-yabancı yüzlerce yapım, belgesel ve çocuk programlarının yanı sıra futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin spor içeriklerini izleyiciyle buluşturan Tivibu'yu yazlıklara taşıyor.

Yaz döneminde yazlıklarına giden ve televizyon keyfinden vazgeçmek istemeyen müşteriler, uydu paketleri ve kolay kurulum pratikliği ile toplam 109,90 TL'den başlayan fiyatlarla 3 ay süresince Aile Paketi, Sinema Paketi, Spor Paketi ve Süper Paket'ten dilediğine sahip olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık