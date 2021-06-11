Türk Telekom tekvandocusu Avrupa Şampiyonu oldu
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Türk Telekom tekvandocusu Avrupa Şampiyonu oldu

Türk Telekom tekvandocusu Avrupa Şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz Bulgaristan'ın Sofia şehrinde düzenlenen 3. Multi European Games Turnuvası'nda, rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olmaya hak kazandı.

Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz Bulgaristan'ın Sofia şehrinde düzenlenen 3. Multi European Games Turnuvası'nda, rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olmaya hak kazandı.

Türk Telekom'un desteklediği farklı branşlardaki amatör sporcular, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Şirketin desteklediği 4 genç sporcu, 10-16 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofia şehrinde devam eden 3. Multi European Games Turnuvası'nda mücadele ediyor.

Hayrunnisa Gürbüz'den altın madalya

Toplamda 35 ülkeden bin sporcunun katıldığı 3. Multi European Games Turnuvası'nda, Türk Telekom'un desteklediği genç sporculardan tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz önemli bir başarıya imza attı. 37 kg yıldızlar kategorisinde mücadele eden Gürbüz, rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve bu kategoride altın madalyayı almaya hak kazandı. 33 kg yıldızlar kategorisinde yarışan Defne Tanrıverdi ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

16 Haziran'a kadar devam edecek olan 3. Multi European Games Turnuvası'ndaki diğer sporcular Ömer Faruk Dayıoğlu ve Aleyna Şenyurt'un sonuçları 12 ve 13 Haziran'daki müsabakalarının ardından belli olacak. Şirket; basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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