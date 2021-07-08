Türk Telekom Tekirdağ Şube Müdüründen Veda Ziyareti 05-04-2021
Türk Telekom Tekirdağ Şube Müdürü Dilek ÇETİNTAŞ, emekli olması sebebiyle Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e veda ziyaretinde bulundu.
Türk Telekom Tekirdağ Şube Müdürü Dilek ÇETİNTAŞ, emekli olması sebebiyle Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e veda ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Dilek ÇETİNTAŞ, görevi süresince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e çalışmalarında başarılarının devamını diledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Telekom Tekirdağ Şube Müdürü Dilek ÇETİNTAŞ'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, emekliliğinde ailesiyle birlikte sağlıklı huzurlu ve güzel günler geçirmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: Habermetre