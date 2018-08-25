Türk Telekom Stevie Awards'tan Ödüllerle Döndü

Türk Telekom, küresel iş dünyasının prestijli organizasyonları arasında gösterilen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 12 ödülün sahibi oldu. Alanında gerçekleştirdiği öncü çalışmaları ve projeleriyle dünya çapındaki saygın ödüllere layık görülmeye devam eden şirket, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde çeşitli kategorilerde 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz ödül aldı.

Türk Telekom, küresel iş dünyasının prestijli organizasyonları arasında gösterilen ve Stevie Ödülleri olarak da bilinen 'International Business Awards/ Uluslararası İş Ödülleri'nde 12 ödülün sahibi oldu. Alanında gerçekleştirdiği öncü çalışmalar ve projelerle saygın ödüllere layık görülen şirket; turktelekomstadyumu.comweb sitesi içinde yer alan 'Unutulmaz Maçlar' çalışması ile 'Hareketli Görüntünün En İyi Kullanımı' kategorisinde altın ödül aldı. Rakip takımları tutan iki çocuğun yakın arkadaşlık hikayesini içten bir şekilde izleyicilere aktaran 'Çocuklar Renkleri Bizim Gibi Görmezler' filmi de 'Halkla İlişkiler' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Türk Telekom'un, gerçek hikayelerin ele alındığı etkileyici video çalışmaları da Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nin çeşitli kategorilerinde ödüle layık görüldü. Beytüşşebap'ta bir şirket çalışanın başından geçen hikayeyi anlatan 'Beytüşşebap Filmi', 'İç İletişim' kategorisinde altın ödülü alırken 'Halkla İlişkiler' kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Engellilerin günlük hayata katılımını kolaylaştıran ve hayatlarına dokunan uygulamaları da ödüllendirilen şirket, 'Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması', 'Müşteriye Hizmet Sunan En İyi Mobil Uygulamalar' kategorisinde altın, senin zamanın sloganıyla kadınları teknolojiye yakınlaştırmayı amaçlayan 'Teknoloji Eğitim Tırı Projesi Şimdi Senin Zamanın Etkinliği' de 'Pazarlama Ödülleri' kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Ayrıca; 'Türk Telekom Yatırımcı Sunumu', 'Yatırımcı Sunumu' kategorisinde bronz, 'Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması' da 'Müşteriye Hizmet Sunan En İyi Mobil Uygulamalar' kategorisinde yine bronz ödülün sahibi oldu.

Şirket, ayrıca iletişim ve etkinlik gibi alanlardaki başarılı çalışmalarının da karşılığını aldı. Türkiye'nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan 'Tablolar Konuşuyor Sergisi Etkinliği', 'Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası, Etkinlikler ve Törenler' kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Türkiye'de dijital okuryazarlığı artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Teknoloji Eğitim Tırı Projesi Şimdi Senin Zamanın Etkinliği', 'En İyi Etkinlik, Diğer' kategorisinde gümüş ve şirketin dijital müzik platformu 'Muud Lansman Etkinliği', 'En İyi Yeni Ürün Lansmanı Etkinliği' kategorisinde bronz ödül aldı.

'Yılın İnsan Kaynakları Üst Yöneticisi' kategorisinde ödül

Türk Telekom'a bir ödül de İnsan Kaynakları kategorisinden geldi. İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Uluslararası Stevie Awards IBA'da 'Yılın İnsan Kaynakları Üst Yöneticisi' kategorisinde ödül alırken, telekomünikasyon şirketleri arasında bu alanda ödül alan tek yönetici oldu. Dünyanın önde gelen iş ödülleri organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Stevie Awards 2018 Uluslararası İş Ödülleri'nde Yılın İnsan Kaynakları Üst Yöneticisi ödülünü almaktan gurur duyduklarını ifade eden Şükrü Kutlu, "Son 10 yıldır Türkiye'nin en değerli telekomünikasyon markası seçilerek başarılarımızı taçlandırıyoruz. Stevie Awards gibi dünyanın önde gelen iş ödül organizasyonundan da her yıl ödüllerle dönmemiz, grubumuz bünyesinde üretilen inovatif projeler ile uluslararası alanda kazandığımız ödüller, doğru yolda ilerlediğimizin en önemli kanıtlarıdır" dedi.

Şirketin 12 ödül aldığı yarışmanın ödül töreni galası 20 Ekim 2018 tarihinde Londra Park Lane Hotel'de gerçekleştirileceği kaydedildi. - İSTANBUL