Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı 47 bin 4 kişi izledi

Galatasaray-Paris Saint Germain karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi.

02.10.2019 00:02
Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı 47 bin 4 kişi izledi

Galatasaray-Paris Saint Germain karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi.


UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk Avrupa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fransız taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu.


İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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