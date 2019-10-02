Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı 47 bin 4 kişi izledi

02.10.2019 00:02

Galatasaray-Paris Saint Germain karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk Avrupa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fransız taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu.



İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA