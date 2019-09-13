Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı 43 bin 472 kişi izledi

13.09.2019 22:39

Galatasaray-Kasımpaşa maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 43 bin 472 seyirci izledi.



Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Milli aranın ardından lige iyi başlayan sarı-kırmızılıları evinde taraftarları da yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 43 bin 472 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü.



Bu müsabakadan önce Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Konyaspor karşılaşmasını da 38 bin 445 kişi takip etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA