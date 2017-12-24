Türk Telekom Stadyumu'nda Seyirci Sayısı: '46 Bin 374'
Galatasaray’ın Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı toplam 46 bin 374 seyirci izledi.
Galatasaray'ın Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı toplam 46 bin 374 seyirci izledi.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırladı. Bu önemli maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in gelişi ile de heyecanlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca desteklerini sürdürdü. Müsabakayı da toplam 46 bin 374 seyirci izledi. - İSTANBUL
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