Türk Telekom Stadyumu'nda Seyirci Sayısı: '46 Bin 374'

Galatasaray’ın Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı toplam 46 bin 374 seyirci izledi.

Türk Telekom Stadyumu'nda Seyirci Sayısı: '46 Bin 374'

Galatasaray'ın Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı toplam 46 bin 374 seyirci izledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırladı. Bu önemli maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in gelişi ile de heyecanlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca desteklerini sürdürdü. Müsabakayı da toplam 46 bin 374 seyirci izledi. - İSTANBUL

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