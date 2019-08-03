Türk Telekom Stadyumu'nda 'Radamel Falcao' sesleri

Türk Telekom Stadyumu'nda 'Radamel Falcao' sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.

3.08.2019 23:30
Türk Telekom Stadyumu'nda 'Radamel Falcao' sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı. Galatasaray'ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime 'Taraftar çıldır, Falcao'yu istiyor' tezahüratı ile mesaj gönderdi.
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA
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