Türk Telekom Stadyumu'nda 'Radamel Falcao' sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı. Galatasaray'ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime 'Taraftar çıldır, Falcao'yu istiyor' tezahüratı ile mesaj gönderdi.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA