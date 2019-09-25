Türk Telekom Stadyumu'nda 11. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda 10 kez karşı karşıya geldi.

25.09.2019 10:08
Türk Telekom Stadyumu'nda 11. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.


Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 10 müsabakada sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 2-2 sonuçlandı.


Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:


2010-2011 Spor Toto Süper Lig


18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2


2011-2012 Spor Toto Süper Lig


07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1


2011-2012 Spor Toto Süper Lig Süper Final


22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2


2012-2013 Spor Toto Süper Lig


16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1


2013-2014 Spor Toto Süper Lig


06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0


2014-2015 Spor Toto Süper Lig


18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1


20115-2016 Spor Toto Süper Lig


13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


2016-2017 Spor Toto Süper Lig


23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1


2017-2018 Spor Toto Süper Lig


22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


2018-2019 Spor Toto Süper Lig


02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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