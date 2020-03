Türk Telekom Stadyumu, derbi öncesi dezenfekte edildi Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındıSoyunma odaları, koridorlar, yedek kulübeleri ve stadın çeşitli noktaları dezenfekte edildiGalatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren: Herkesin içi rahat olsun, biz yapılması gereken her şeyi...

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren: Herkesin içi rahat olsun, biz yapılması gereken her şeyi yaptıkKaan ÜLKER - Serhan TÜRK - Can EROK/ İSTANBUL, - Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın akşam oynanacak derbi karşılaşması öncesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dahilinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu dezenfekte edildi.Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, oyuncu çıkış tünelleri, soyunma odaları, hakem odaları ve basın toplantı odası dahil tüm kapalı alanlar dezenfekte edildi. Ayrıca kulüp çalışanları, yöneticiler ve basın mensuplarının kullanacağı tribünlerde de temizlik çalışması yaptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmaları Türk medyasının yanı sıra, uluslararası birçok haber ajansı da takip etti.Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren, stadyumun her yerinin dezenfekte edildiğini belirtti. Selçuk İren, "Koronavirüs ile yapılan mücadeleyi bir-iki safhaya bölmek lazım. Takımlarımıza karşı kamuoyu idaresinden gelen bazı uyarılar neticesinde A takımlarımız Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynayacaklar. Altyapı takımlarımızın maçları ise tamamen iptal oldu. Dolayısıyla yarın akşam oynanacak maç daha durumu belli değilken dahi seyircili olmasına rağmen stadyumda gerekli tedbirleri alarak dezenfekte çalışmalarını tamamlamıştık. Ancak koronavirüs ile yapılacak mücadelede alınan karar bizi şaşırttı. Çünkü seyircilerimizi korurken oyuncularımızı, kulüp görevlilerimizi, emniyet teşkilatımızı, teknik heyetler hakkında maalesef gerekli düzenlemeler yapılmadı. Yaklaşık olarak bu saydığım isimler 1000 kişilik bir rakama ulaşıyor ve yarın burada statta olacaklar. O yüzden onların gelebilecekleri, dolaşabilecekleri her türlü alan şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık Daire Başkanlığı'nın organize ettiği çalışmayla tamamen dezenfekte edildi. Oyuncuların, hakemlerin, teknik heyetin odaları, ellerini değdikleri her yer dezenfekte edildi. Çalışmaların sonuna geldik, bitmek üzere. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu."HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN, BİZ YAPILMASI GEREKEN HER ŞEYİ YAPTIK"Türk Telekom Stadyumu'nda koronavirüs konusunda gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Selçuk İren, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereği karşılaşma seyircisiz oynanacak. Dolayısıyla sadece akredite olan seyirciler girebilecekler. Bunlar da muhtemelen kulüplerin yönetim kurulları ya da kulüplerin belirleyebileceği akredite olan kişiler. Stadın ve maçın güvenliği için emniyet bir miktar azaltılmış olsa dahi personeliyle burada olacaktır. Her halükarda 500-1000 kişi yarın bu stadın içine girecektir. Biz buna yönelik tedbirlerimizi aldık. Herkes yüzde 100 emin olabilir, içleri rahat olsun. Galatasaray Kulübü, koronavirüs konusunda stadyumda her türlü tedbirini almıştır. Biz yapılması gereken her şeyi yaptık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Stattan görüntülerSoyunma odasındaki çalışmalardan görüntülerYedek kulübesindeki çalışmalardan görüntülerOyuncu çıkış tünellerindeki çalışmalardan görüntülerStatta kulüp çalışanlarının temizlik çalışmasıDetaylar-DHA muhabirinin anonsuSelçuk İren'in açıklamaları

Kaynak: DHA