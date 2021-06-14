Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocularına Avrupa'dan 3 altın madalya
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Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocularına Avrupa'dan 3 altın madalya

Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocularına Avrupa'dan 3 altın madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk Telekom Spor Kulübü'nün 3 tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt, Ömer Faruk Dayıoğlu Bulgaristan'da düzenlenen 3'üncü Multi European GamesTurnuvası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk Telekom Spor Kulübü'nün 3 tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt, Ömer Faruk Dayıoğlu Bulgaristan'da düzenlenen 3'üncü Multi European GamesTurnuvası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında farklı kategorilerde çok sayıda amatör sporcuyu desteklemeyi sürdürüyor. Şirketin desteklediği 4 genç sporcu, 10-16 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofia şehrinde devam eden ve 35 farklı ülkeden bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 3'üncü Multi European Games Turnuvası'ndaki mücadelesini tamamladı.

Sporculardan tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt ve Ömer Faruk Dayıoğlu önemli bir başarıya imza attı. Verilen bilgiye göre, 37 kilogram Yıldız Kategorisinde Hayrunnisa Gürbüz, 49 kilogram Genç Kızlar Kategorisinde Aleyna Şenyurt ve 59 kilogram Genç Erkekler Kategorisi'nde Ömer Faruk Dayıoğlu tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve kendi kategorilerinde altın madalyayı almaya hak kazandılar. Ayrıca Türk Telekom Spor Kulübü, turnuvada toplamda 3 altın madalya alarak turnuvanın en başarılı spor kulübü oldu.

33 kilogram yıldızlar kategorisinde yarışan Defne Tanrıverdi ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti. Şirketin, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek verdiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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