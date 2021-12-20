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Türk Telekom Sil Süpür ile 10 GB hediye

Türk Telekom Sil Süpür ile 10 GB hediye
AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom, yeni mobil hat alan, numarasını Türk Telekom'a taşıyan ve bireysel faturasız hattan faturalıya geçen müşterilerine "Sil Süpür" ile 3 ay boyunca ayda bir kez 10 GB internet hediye ediyor.

Türk Telekom, yeni mobil hat alan, numarasını Türk Telekom'a taşıyan ve bireysel faturasız hattan faturalıya geçen müşterilerine "Sil Süpür" ile 3 ay boyunca ayda bir kez 10 GB internet hediye ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Online İşlemler uygulamasına girip "Sil Süpür" yapan müşteriler, kampanya kapsamında ilk 3 ay boyunca, her ay bir hafta geçerli 10 GB internet kazanıyor. Müşterilerinin artan mobil internet ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Türk Telekom, kampanya kapsamında toplamda 30 GB internet hediye ediyor.

"Sil Süpür" kampanyasından; Türk Telekom'un bireysel faturalı veya faturasız hat tarifelerine yeni abone olan, numarasını taşıyan ve bireysel faturasız hattan faturalı tarifelere geçen herkes yararlanabiliyor.

Türk Telekom Sil Süpür, her hafta güncellenen hediyelerle müşterileri GB ve dakikalarla buluşturuyor. Sil Süpür, Türk Telekom'un müşteri odaklı self servis uygulaması Online İşlemler'de yer alıyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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