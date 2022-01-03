Türk Telekom Siber Güvenlik Fikir Maratonu ödülleri Kocaeli'de verildi

KOCAELİ (AA) - Siber güvenlik alanına farkındalık katmak, geliştirilen fikirlerin ve ürünlerin sayısını artırmak, stratejik sektörlerde teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Türk Telekom Siber Güvenlik Fikir Maratonu'nda ödüller, Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde sahiplerini buldu.

Türkiye Açık Kaynak Platformu koordinatörlüğünde, Bilişim Vadisi partnerliğinde çevrim içi düzenlenen maratonda, yenilikçi siber güvenlik çözümleri kıyasıya yarıştı.

Eren Bülbül Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolcuğunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaların özünde insan kaynağı ve beşeri sermaye bulunduğunu söyledi.

Beşeri sermayeyi güçlendirmeden, dönüştürmeden, yeni nesle ihtiyaç duyulan dijital yetkinlikleri kazandırmadan Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine ulaşılamayacağını ifade eden Kacır, dolayısıyla Bakanlık olarak en fazla, insan kaynağına, kıymetine yönelik işlere önem verdiklerini kaydetti.

Kacır, bu anlayışla özel yetenekli gençleri tespit ederek onları okul eğitimine ilave olarak Dene Yap Teknoloji Atölyeleri'ndeki geleceğin teknoloji yıldızları programlarına aldıklarını dile getirerek, "Hali hazırda 55 ilde 66 Dene Yap Teknoloji Atölyesi'nde binlerce öğrencimiz var. Hızla bu dene yap çalışmalarını 81 ilimizde 100 atölyeye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"100'e yakın lider araştırmacıyı ülkemize getireceğiz"

Türkiye'yi uluslararası düzeyde lider bilim insanları için cazibe merkezi yapma konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Dünyanın alanında en iyi üniversitelerinde araştırma deneyimine sahip ya da en fazla Ar-Ge yapan şirketlerinde tecrübe kazanmış araştırmacıları ülkemize davet ediyoruz. İlk çağrımızda 127 lider araştırmacıyı bu program vesilesiyle ülkemize davet etmiştik. Yakın zamanda 2. çağrımızın sonuçlarını açıklayacağız. Yine 100'e yakın lider araştırmacıyı ki bunların bir kısmı Türk vatandaşı bir kısmı da diğer ülke vatandaşları, bu program vesilesiyle ülkemize getireceğiz."

Kacır, siber güvenlik risklerinin çokça arttığı bir dönemde olduklarına dikkati çekerek, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi için siber güvenlik yarışmalarını değerli gördüklerini söyledi.

"2023 için en az 10 Turcorn hedefimizi sürdürüyoruz"

Girişimciliğin de çok değerli olduğunu, Türkiye'nin geleceğine girişimciliğin yön vereceğine inandıklarını vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

" Türkiye'nin teknolojik girişimleri arasında unicornların, milyar dolar değeri aşan girişimlerin, bizim tarifimizle Turcorn'ların (bir milyar dolar üzerinde değerlemeye sahip Türk şirketi) çıkmakta olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. 2019 Eylül ayında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan ettiğimizde en az 10 Turcorn hedefi koymuştuk ki henüz Türkiye'de milyar dolar değeri aşan bir girişimimiz yoktu. Geçtiğimiz 16-17 aylık dönemde pandemi döneminin de dijitalleşmeye kazandırdığı hız sayesinde 5 Türk girişimi milyar dolar değerini aşmış oldu. Hatta bunların arasında 10 milyar dolar değerini aşan girişimimiz de oldu.

2023 için en az 10 Turcorn hedefimizi sürdürüyoruz ama gözlemliyoruz ki bu hedefi daha da aşmış olacağız. Şimdiden aslında bunun müjdesini vermek mümkün diye düşünüyoruz. Bu alanı geliştirebilmek adına girişim sermayesi fonlarını güçlendirmenin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bakanlığımız kaynaklarını bu anlayışla yönlendiriyor ve çeşitlendiriyoruz."

"Yerli ve milli kullanımımızı yüzde 60'lara ulaştırmayı hedefliyoruz"

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, bugünkü etkinliğin benzerlerini Gelişim Üssü Platformu adı altında birçok faaliyet sahasında yürüttüklerini belirterek, bu yarışmanın diğerlerinden farklı olarak siber güvenlik alanında olduğunu kaydetti.

Şirketlerinin Türkiye'nin siber güvenliği noktasında özel bir görev ifa ettiğini vurgulan Vural, "Artık herkes verinin ne kadar önemli olduğunu, siber vatan tanımının farkındalığını sahiplendi. Siber güvenlik faaliyetlerimiz çerçevesinde Türkiye için önemli faaliyetler sergiliyoruz. Şu anda yaklaşık yüzde 44 oranında yerli ve milli kullanımımız var. Bunu da önümüzdeki günlerde yüzde 60'lara ulaştırma niyetindeyiz. Bunlar fikir sahibi genç arkadaşlarımızın gayretleriyle, odaklanmalarıyla ortaya çıkacak." dedi.

"Akran öğrenmesiyle yazılımcılar geliştiriyoruz"

Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya ise platformun, ülkedeki mevcut yazılımcıların niteliğini ve yazılımcı ekosistemini artırmak amacıyla 2019 yılında kurulduğunu anımsattı.

Üniversiteler, kamu ve özel sektörden kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşları arasında yer aldıklarını aktaran Yerlikaya, platform bünyesinde bugüne kadar Türkçe doğal dil işleme ve dijital rozet gibi projeleri de yürütmeye başladıklarını söyledi.

Yerlikaya, platformun 2021'de 42 İstanbul ve 42 Kocaeli yazılım okullarını kurduğunu belirterek, "Bu yazılım okullarında amacımız, akran öğrenmesiyle yazılımcı yetiştirmek. Ekol 42 Yazılım Okullarıyla yapılan uluslararası anlaşmayla yeni bir network'e girmiş olduk. Bu yeni okullarda akran öğrenmesi, eğitmensiz öğrenim metoduyla da istihdam garantili yazılımcılar yetiştirmeye başlamış olduk." bilgisini verdi.

"Açık Hack" markasıyla yarışmalar düzenlediklerini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2019'dan beri 6 yarışma düzenledik. Bunlar Türkçe doğal dil işleme, pardus ve siber güvenlik alanında oldu. Bugüne kadar yarışmalarımıza 1000'den fazla yarışmacı 70'den fazla projeyle katıldı. Özellikle yarışmalarda hem dünyanın hem de Türkiye'nin önemli konularını ele almak ve yazılımcılarımızı bu alanlarda sorun çözmeye, problemler için bir araya gelmeye ve birlikte yarışmaya hazırlamayı amaçlıyoruz."

Siber güvenlik alanında 11 ekibin fikirlerinin jüri tarafından değerlendirildiği maratonda, birinciliği Unicorn, ikinciliği Eternal, üçüncülüğü Blocco360 takımları elde etti.

Takım üyelerine ödülleri, Bakan Yardımcısı Kacır, Vural, Yerlikaya, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve protokol üyelerince verildi.