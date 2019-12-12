Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü
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Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi ağırladığı İsrail temsilcisi Unet Holon'u, 14 sayı farkla 85-71 mağlup etti.

12.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:02
Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü

Türkiye'yi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil eden , Şampiyonlar Ligi 8. Haftasında evinde temsilcisi Unet Holon'u ağırladı. Sahaya Metin Türen, Mustafa Fall, T.J. Campbell, Nick Johnson, Muhammed Baygül beşiyle çıkan Türk Telekom, Metin Türen'in üçlüğüyle ilk sayısını buldu. Temsilcimiz, Mustafa Fall'un faul sayısının ardından pota altındaki atışıyla 6-0'lık seri yakaladı. İsrail ekibinin farkı kapatma çabalarına, İlk çeyreğin son saniyesinde R.J Hunter'ın attığı üçlükle yanıt veren temsilcimiz ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı. İlk çeyreğin sonunda Türk Telekom taraftarları, Ankara Salonu'nda bugüne kadar açılan en büyük Türk Bayrağını dalgalandırdı.

Türk Telekom ikinci çeyreğe de etkili başladı. Savunmada mücadeleyi bırakmayan temsilcimiz, konuk ekibin hızlı hücumlarını karşıladı ve 14'üncü dakikada Nick Johnson'un üçlüğüyle rakibine mola aldırdı. Molanın ardından sayılarına devam eden mavi beyazlı ekip, devreyi 49-34 lehine sonuçlandırdı.

Türk Telekom rakibine nefes aldırmadı

Üçüncü çeyreğin başında pota altında Moustapha Fall'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz, 26'ncı dakikaya 58-42 önde girdi. Etkili savunmasıyla rakibini dış atışlara yönlendiren Türk Telekom, yaklaşık 3 dakika boyunca potasında sayı görmedi. Farkı sürekli 14 sayı civarında tutarak oyununun kontrolünü bırakmayan temsilcimiz çeyreği 66-52 galip tamamladı.

Final çeyreğine Türk Telekom'un ABD'li skoreri R.J Hunter damga vurdu. Çizgi dışından atışlarının yanı sıra ve boyalı bölgede rakip savunmanın üzerine oynayan R.J. Hunter peş peşe sayılarıyla taraftarı coşturdu. 37'nci dakikada 77-63'lük üstünlüğü yakalayan mavi beyazlılar, müsabakadan 85-71 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla R.J. Hunter olurken, Türk Telekom'da tam 9 oyuncu skor katkısı sağlayarak başarılı bir istatistiğe imza attı.

Kaynak: Bültenler
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