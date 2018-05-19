Türk Telekom Sabre Awards'da İki Projeyle Finalde

Türk Telekom, bütünlük ve etkinlikte en üst seviyeye ulaşan halkla ilişkiler çalışmalarının ödüllendirildiği uluslararası Sabre Awards'da iki projesiyle finale kaldı. Türk Telekom'un, Türkiye'nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan 'Tablolar Konuşuyor' projesi 'Türkiye' kategorisinde, Şimdi Senin Zamanın sloganıyla hayata geçirilen 'Teknoloji Seferberliği' projesi ise 'Telekomünikasyon' kategorisinde değerlendirilecek. Ödüller 23 Mayıs'ta sahiplerini bulacak.

Türk Telekom, iletişim sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan uluslararası Sabre Awards'da 'Tablolar Konuşuyor' ve 'Şimdi Senin Zamanın' projeleriyle finale kaldı. İletişim sektörünün analiz ve ölçümlemede en önemli kurumu olan Holmes Report Dergisi tarafından her yıl düzenlenen Sabre Awards'da, bütünlük ve etkinlikte en üst seviyeye ulaşan halkla ilişkiler çalışmaları ödüllendiriliyor. Yapılan açıklamada; şirket, 'Tablolar Konuşuyor' projesiyle 'Türkiye' kategorisinde, 'Teknoloji Seferberliği' projesiyle 'Telekomünikasyon' kategorisinde değerlendirilecek. Ödüller 23 Mayıs 2018 tarihinde Amsterdam'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Unutulmaz eserlere ses verdiler

Türkiye'nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan Tablolar Konuşuyor; sesli kitap, sesli betimlemeli filmler ve deneme sınavları gibi 1000'den fazla zengin ve çeşitli içeriği bünyesinde bulunduran Telefon Kütüphanesi projesi kapsamında gerçekleştirildi. Her biri sanat tarihinde ayrı bir öneme sahip 20 unutulmaz tablonun sesli betimleme yöntemiyle görme engellilerin beğenisine sunulduğu sergi geçtiğimiz yıl Eylül ayında hayata geçirildi.

5 bin kişiye internet eğitimi

Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan kesimlerin ve başta kadınların internete ve dolayısıyla hayata ulaşmalarına olanak sağlayan 'Teknoloji Sefeberliği' projesi kapsamında Türk Telekom Gezici Eğitim Tır'ı hayata geçirildi. Gezici Eğitim Tır'ı 51 günde toplam 11 bin kilometre yol kat etti. Tır'la birlikte 38 ili ziyaret eden eğitmen ve eğitim gönüllüleri yaklaşık 5 bin katılımcıya internet teknolojisi ve mobil uygulamalar konusunda eğitim verdi. Eğitimler ile dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye ulaşıldı. Eğitimlere 14'ten 86 yaşa kadar geniş bir kesim katılım gösterdi. Katılımcıların yüzde 12'si internetle proje sayesinde tanıştı. - İSTANBUL