Türk Telekom, Rusya deplasmanında Nizhny Novgorod'la karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Telekom, Rusya deplasmanında Nizhny Novgorod'la karşılaşacak

22.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:36
Türk Telekom, Rusya deplasmanında Nizhny Novgorod'la karşılaşacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda 4. haftasında Türk Telekom yarın Rusya'da Nizhny Novgorod takımına konuk olacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda 4. haftasında Türk Telekom yarın Rusya'da Nizhny Novgorod takımına konuk olacak.

Rusya'nın Novgorod şehrinde Kültür ve Eğlence Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Grupta ilk 3 maçında 1 galibiyet elde eden başkent temsilcisi 3. sırada yer alıyor. İlk 2 takımın son sekize kalacağı grupta Türk Telekom, rakibine ilk maçta Ankara'da 84-71 yenildi. Gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen mavi-beyazlılar, Rusya'dan mutlaka galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Rus temsilcisi ise grupta şu ana kadar oynadığı 2 maçta da galibiyet aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Kemal Sunal Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Gökhan Gönül Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Telekom, Rusya deplasmanında Nizhny Novgorod'la karşılaşacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 09:37:39. #1.15#
title