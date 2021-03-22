Türk Telekom, Rusya deplasmanında Nizhny Novgorod'la karşılaşacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda 4. haftasında Türk Telekom yarın Rusya'da Nizhny Novgorod takımına konuk olacak.

Rusya'nın Novgorod şehrinde Kültür ve Eğlence Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Grupta ilk 3 maçında 1 galibiyet elde eden başkent temsilcisi 3. sırada yer alıyor. İlk 2 takımın son sekize kalacağı grupta Türk Telekom, rakibine ilk maçta Ankara'da 84-71 yenildi. Gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen mavi-beyazlılar, Rusya'dan mutlaka galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Rus temsilcisi ise grupta şu ana kadar oynadığı 2 maçta da galibiyet aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki